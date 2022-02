Patientinnen sollen sich wohlfühlen

Ein helles Ambiente erwartet die Patientinnen, die in die Frauenarztpraxis am Kraichbach von Dr. Gritta Abel-Riester in die Karlsruher Straße kommen. In zwei Behandlungsräumen, einem Ultraschallraum und zwei CTG-Räumen, nimmt sich die Gynäkologin Zeit für ihre Patientinnen. Sie will, dass sich diese wohlfühlen.

Nach ihrer Facharztausbildung in Schwetzingen und Mannheim sowie einiger Jahre Praxisassistenz praktizierte sie 14 Jahre lang in einer Gemeinschaftspraxis im Med-Center. Ihre persönliche Situation und ihre berufliche Zukunft passten. Sie entschied sich, eine Einzelpraxis zu eröffnen.

Um diesen Schritt zu gehen, musste aber alles stimmen – und in den Räumen in der Karlsruher Straße 19 passte für Dr. Abel-Riester quasi alles. Die Immobilie in der Stadtmitte befand sich zum Zeitpunkt der Entscheidung noch im Rohbau, so konnte die Aufteilung auf die Anforderungen einer gynäkologischen Praxis genau zugeschnitten werden. Mit dem neuen Standort hat sich nun auch die Parkplatzsituation für die Patientinnen deutlich entspannt.

Die Planung bis zur kompletten Umsetzung war ein zeitaufwendiges Unterfangen, das nur mit einem Team aus engagierten Helfern bis zur Eröffnung im Januar umgesetzt werden konnte. Der Eingang zu den Praxisräumen, der ursprünglich in der Karlsruher Straße geplant war, wurde extra auf die Rückseite des Gebäudes verlegt, um für den Empfangs- und Wartebereich das helle Licht und die Grünanlage dort einzubeziehen.

Ambiente spielt wichtige Rolle

Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, in Hockenheim zu bleiben. „Ich habe meinen Patientenstamm hier, den ich seit fast 14 Jahren betreue und mein Team kennt sich fast schon genauso lange und ist gut eingespielt“, betont Dr. Abel-Riester. Neben der Treue zum Standort war es ihr Anliegen, für ältere Menschen die Versorgung mit Ärzten vor Ort anzubieten.

Das Wichtigste für Frauenärztin Dr. Abel-Riester ist es, ihre Patientinnen aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung durch die unterschiedlichen Lebensphasen, wie Pubertät, Familienplanung, Schwangerschaft, Wechseljahre und Alter medizinisch zu begleiten. Die Frau steht hier als Mensch mit ihren individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt und soll sich in den neu gestalteten Praxisräumen wohlfühlen. vas/zg

