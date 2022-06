Paul Clayton holt souverän den Titel

Flexibilität war gefragt, als die Seniorenmannschaft des Angelsportverein 1920 Hockenheim am Samstag ihr Sommerfischen in Oberhausen-Rheinhausen austrug. Geplant und beim Landesfischereiverband Baden-Württemberg reserviert war ein Streckenabschnitt am Krieger-Baggersee. Aber der zu hohe Wasserstand und die Anzahl der Teilnehmer machten Angeln an dieser Strecke unmöglich. Deshalb musste auf die Insel Korsika in der Gemarkung Rheinhausen ausgewichen werden.

Das Wetter passte perfekt zum Titel. Zwar kletterte das Thermometer nicht mehr ganz so hoch wie in den vorrangegangenen Tagen. Aber mit durchgehend Sonne und leichtem Wind ließ es sich am Wasser gut aushalten. Zehn Teilnehmer gaben von 14 bis 17 Uhr ihr Bestes, aber nicht alle Bemühungen waren am Ende von Erfolg gekrönt.

Fischerkönig 2020 erneut oben

Beim Casting im Vereinshäusel in Hockenheim setzte sich der Fischerkönig aus dem Jahr 2020 Paul Clayton souverän durch. Er verwies mit 2100 Punkten Hans Hilbert mit 1875 Punkten sowie Karl-Heinz-Schwab mit 1205 Punkten auf die Plätze zwei und drei. Die Senioren ließen den Tag im Vereinshäusel mit sehr gutem hausgemachtem Essen und kühlen Getränken entspannt ausklingen. zg/ks