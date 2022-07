Persönliche Bestleistungen motivieren die Olympia-Aspiranten der Hubäckerschule

Hockenheim. Nach zweijähriger, Corona-bedingter Pause reisten die 20 besten Leichtathleten der Hubäckerschule aus den dritten und vierten Klassen zum Leichtathletik-Wettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ nach Mannheim. In zwei Teams traten die HuSchu-Sportler gut gelaunt und hochmotiviert gegen Grundschulen aus Mannheim und Umgebung an.

Gestartet wurde der Wettbewerb mit einer Pendelstaffel, was für alle Kinder eine Premiere bedeutete. Es galt zum einen so schnell wie möglich zu sprinten, zum anderen das Staffelholz fließend an den nächsten Läufer oder die nächste Läuferin weiterzugeben. Diese Aufgabe meisterten die Teams mit Bravour.

Im Anschluss durchliefen die Kinder einen klassischen Dreikampf, bestehend aus 50-Meter-Sprint, Weitwurf und Weitsprung, bei dem die erlangte Punktzahl aller Starter addiert und mit den übrigen Teams verglichen wurde. Dabei zeigten die Mädels und Jungs aus Hockenheim Hochleistungen und es wurde so mancher persönliche Rekord geknackt.

In diesem Vergleich ging das Jungenteam mit einer super Leistung als Neunter von insgesamt 29 Jungenmannschaften hervor, die Mädchen schlossen den Wettkampf mit einem tollen achten Platz von insgesamt 27 Teams ab. Beendet wurde der Tag mit dem 800-Meter-Lauf. Die Läuferinnen und Läufer wurden lautstark angefeuert – die Stimmung war genial. Direkt beim ersten Lauf des 2013er-Jahrgangs lieferte sich Lena Saller auf der Zielgeraden ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer anderen Läuferin. Das laute Klatschen und engagierte Trommeln der Huschu-Fans spornte Lena an, sie entschied den Schlusssprint für sich und gewann einen Pokal.

Besonders toll war für die Kinder die Übergabe der Urkunden und Preise. Dies übernahm nicht irgendwer, sondern unter anderem der erfolgreiche Speerwerfer Andreas Hofmann von der MTG Mannheim. Als erfolgreichster Junge des Hubäckerteams zeigte sich Julian Bansah, während Lina Harlacher mit der höchsten Gesamtpunktzahl bei den Mädchen abschloss. zg