Peru-Infos bei „Ab 50 aktiv“

Hockenheim. Die Gruppe „Ab 50 aktiv“ der katholischen Kirchengemeinde lädt am Mittwoch, 16. November, ein zu einem Vortrag in Wort, Bild und Ton über Peru, das drittgrößte Land in Südamerika.

Peru ist geprägt von unterschiedlichen Landschaftszonen unter anderem die Gebirgszüge der Anden. Durch eine große Rundreise zum Teil in über 4000 Meter Höhe hat Andrea Dörfer Land und Leute und die mystische Welt der Inka kennengelernt. Die Gruppe lädt alle Interessenten um 15 Uhr in das Gemeindehaus St. Christophorus ein. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich im Restaurant „Rondeau“ auszutauschen. zg