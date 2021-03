Hockenheim. „Traditionelle Spezialitäten haben wohl immer Konjunktur“, so kommentiert Peter Cornelius (Bild) das Geschäftsergebnis 2020 seines Hockenheimer Unternehmens, das zu den führenden Herstellern von Pfälzer Wurstspezialitäten zählt. Mit einem Umsatz von knapp 7,61 Millionen Euro (2019: 7 Millionen Euro) wurde das erwartete Wachstum von 8,7 Prozent erreicht.

Das Unternehmen steht für Pfälzer Leberwurst und ein regional geprägtes Spezialitätensortiment mit beispielsweise der Leberrolle, dem Leberknödel, der Kalbs- und der Delikatessleberwurst wie auch der herzhaften Bauernblutwurst. Die Pfälzer Leberwurst, die den Löwenanteil im Sortiment bestimmt, konnte in der Menge nochmals zulegen. Sie wird dem Handel geräuchert und ungeräuchert, fettreduziert und in Bio-Qualität angeboten, hergestellt nach traditioneller Rezeptur. Damit setzt Cornelius sein kontinuierliches, auf Qualität ausgerichtetes Wachstum fort.

Nachfragespitzen des vergangenen turbulenten Jahres konnte das Unternehmen gut aufgestellt begegnen. „Hier zahlen sich das Engagement unserer großteils langjährigen Mitarbeiter wie auch die langfristigen Beziehungen zu unseren Zulieferern aus.“ Peter Cornelius verwies in diesem Zusammenhang auf die Investitionen des vergangenen Jahres. Modernisiert wurden Teile der Produktion und der Verpackung. Erweitert wurde das Spezialitätensortiment.

Im vergangenen Jahr kam unter anderem die Kalbsleberwurst im Fettende, eine hochwertige, fein geräucherte Kochwurst im Naturdarm, neu dazu. Weiter ausgebaut wurde das Sortiment der „Mini-Kugeln“ als attraktive Sortiments- und Verpackungseinheit für Klein- und Singlehaushalte, eine Range, die allein Cornelius in dieser Tiefe anbietet. Derzeit gibt es im 50-g-Format Pfälzer Leberwurst, Trüffelleberwurst, Delikatessleberwurst und gekochte Zwiebelwurst.

Schlachthof übernommen

Die Verankerung des Unternehmens in der Region ist Peter Cornelius ein wichtiges Anliegen. Mit einem speziellen Pfalz-Sortiment wird im Laufe des Sommers der Werksverkauf im Unternehmen in Hockenheim beginnen. In Kooperation mit anderen Unternehmern macht sich Cornelius stark für die Versorgung der Region mit heimischem und qualitativ hochwertigem Schweinefleisch. So wurde der vormals städtische Schlachthof im früheren Fleischversorgungszentrum (FVZ) Mannheim nach Sanierung und Modernisierung mit eigenen Mitteln erfolgreich wiedereröffnet.

Das Cornelius Sortiment ist bundesweit erhältlich in Supermärkten, im Discount und im gut sortierten Fachhandel. Der Name Cornelius steht seit über 70 Jahren für hochwertige Wurstspezialitäten aus der Pfalz.

Der Grundstein des Unternehmens wurde 1947 mit dem ersten Großhandel für Wurstwaren in Mannheim gelegt. 18 Jahre später verlagerte Familie Cornelius in zweiter Generation die Produktion und Verwaltung nach Hockenheim, wo sich das Unternehmen bis heute in dritter Generation in Familienbesitz befindet. zg/Bild: Sascha Hauk