Pfarrer Christian Müller ruft Hockenheimer dazu auf, sich nicht zu fürchten

Bei der Christmette an Heiligabend in der Hockenheimer katholischen Kirche St. Georg feierte erstmals der neue Pfarrer Christian Müller mit den Menschen die Heilige Nacht. Er ging aus vom Lied „I´m dreaming of a white christmas“, das von der Sehnsucht nach einem fröhlichen, schönen und hellen Leben erzählt. So werde es von nahezu allen Menschen erträumt, aber es bleibe oft unerfüllt, so Müller. Die menschliche Erfahrung sei, dass das Leben und das Glück sehr brüchig sind. Gleichzeitig gebe es aber auch die Erfahrung und die Hoffnung von gelingendem Leben, von Harmonie und Frieden.

Weihnachten sei mehr als ein Moment in dem sich Vergangenheit und Gegenwart zu einem tröstlichen Erinnern vereinen. Weihnachten sei mehr als nur das Stillen menschlicher Sehnsüchte – Pfarrer Müller beschrieb Weihnachten als Einbruch Gottes in dieses brüchige Leben. Weihnachten sei die Botschaft von der Menschenfreundlichkeit Gottes, weil Gott sich ohne Wenn und Aber dem Menschen zuwende, indem er selbst Mensch werde. Das Ereignis, dass Gott Mensch wird, sei damals wie heute, religiös und politisch höchst bedeutsam. „Nicht umsonst fürchtete Herodes um seine Macht. Seine Macht war eben nur eine weltliche Macht“, beschrieb der Pfarrer.

Die Geburt Jesu stelle die Verhältnisse, wie sie sind, in Frage und auf den Kopf, religiös wie politisch. Müller beschrieb den zahlreich anwesenden Besuchern: „Ein Gott, der sich schwach macht und doch der Retter der Welt ist, der die Schwachen und Ausgegrenzten zu seinen Freunden macht, der sich für das Schicksal der Menschen interessiert, der sich den einfachen Menschen offenbart war und ist ein Stein des Anstoßes.“

Es brauche schon Vertrauen und Mut an einen solchen Gott zu glauben, der da in ärmlichen Verhältnissen zur Welt kommt. Wer heute in der Nachfolge des Gottessohnes steht, könne gar nicht anders, als Anstoß zu erregen, weil er oder sie die Verhältnisse nicht einfach so hinnehmen könne, wie sie seien oder wie sie die Gesellschaft für sich so rechtfertige. Auch heute gelte der Ruf der Engel: „Fürchtet euch nicht!“

„Fürchtet euch nicht für andere einzutreten. Fürchtet euch nicht eure Meinung zu sagen. Fürchtet euch nicht, an diesen Gott zu glauben, der Mensch wird. Fürchtet euch nicht, euch den Schwachen zuzuwenden. Fürchtet euch nicht Populismus beim Namen zu nennen. Fürchtet euch nicht vor dem, was euch fremd ist. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, euch an die Seite der Unschuldigen zu stellen. Fürchtet euch nicht vor den Kriegstreibern in dieser Welt“, wurde anschließend in St. Georg ausgerufen.

„Als Christen und Christinnen leben wir in dieser Welt, in der Gott Mensch geworden ist und wir haben den Auftrag diese Welt im Sinne Gottes mitzugestalten. Fürchtet euch nicht!“, so Müller.

Der Gottesdienst wurde musikalisch mitgestaltet vom Organisten Dieter Klee und seiner Enkelin Fiona Hasper, die alles gesanglich begleitete. Bereits um 16 Uhr fand das Krippenspiel statt. Am Ende der Feier dankte Pfarrer Müller allen, die dazu beigetragen hatten, dass die Kirche weihnachtlich vorbereitet war. Nach dem nächtlichen Gottesdienst wurde vor der Georgskirche von den Europapfadfindern Glühwein und Punsch angeboten.