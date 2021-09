Pfarrer Grabetz nimmt Abschied

Die römisch-katholische Kirchengemeinde Hausach-Hornberg im Schwarzwald wird neuer Einsatzort von Pfarrer Jürgen Grabetz. Das hat die Seelsorgeeinheit Hockenheim am Montag mitgeteilt. Grabetz’ Zeit in der Seelsorgeeinheit endet am letzten Septemberwochenende. Aus diesem Anlass gestaltet er am Samstag, 25. September, die Vorabendmesse und die beiden Eucharistiefeiern am Sonntag, 26. September, um sich von den Gemeinden zu verabschieden.

Am Sonntagabend findet eine weitere Eucharistiefeier statt, zu der unter anderem Vertreter der Gruppierungen und Einrichtungen sowie die Räte eingeladen wurden. Auch dafür sind noch einige Plätze frei. Für alle Gottesdienste gilt: Anmeldungen über das Pfarrbüro oder die Homepage sind erforderlich, für den Sonntagabend aufgrund der begrenzten Platzanzahl unumgänglich. Nur Angemeldete können den Gottesdienst mitfeiern. zg/mm