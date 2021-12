Pflegekräften mit Präsenten gedankt

Weihnachtliche Stimmung vermittelt der festlich geschmückte Weihnachtsbaum und Adventskranz, von den Angehörigen besorgt und gestiftet, dem Gemeinschaftsraum der Wohngemeinschaft.

So passte es ganz gut, als Adolf Härdle, Vorsitzender des Vereins Vita vitalis Hockenheim, wie jedes Jahr den in der ambulanten Wohngemeinschaft tätigen Pflegekräften und Alltagsbegleiterinnen zur Weihnachtszeit ausgewählte Dankeschön-Präsente überreichte. Bei seinem Besuch in der WG begleitete ihn die Schatzmeisterin des Vereins, Ingrid Stalter.

Vorsitzender Adolf Härdle überreicht den Pflegekräften Blumen. © vita vitalis

Neben Blumensträußen fanden in früheren Jahren Gutscheine, Geschenkkörbe, Rennstadtkarten und Freikarten fürs Aquadrom freudige Abnehmer. Dieses Mal sollten neben dem obligatorischen Blumengruß zwei reichlich mit frischem Obst, Clementinen und ausgesuchtem Weihnachtsgebäck gefüllte Johanneshof-Geschenkkörbe Ausdruck für die Wertschätzung sein.

„Es ist nicht selbstverständlich, mit welcher Verlässlichkeit und Freude sie tagaus und tagein für einen gelingenden Alltag der ihnen anvertrauten Wohngemeinschaftsbewohner sorgen“, betonte Härdle in seiner Ansprache. Er wünschte für die Zukunft weiter viel Kraft, Durchhaltevermögen und guten Mut bei dieser gesellschaftlich so wichtigen, ja unverzichtbaren Tätigkeit.

Die Idee der seit 2007 bestehenden, vollständig selbstverantworteten Wohngemeinschaft war es, für deren Mitglieder eine familienähnliche Lebenswelt zu ermöglichen. Die Angehörigen spielen dabei, so Härdle, auch in Zeiten von Corona und gerade an den Weihnachtstagen, bei der Gestaltung des gemeinsamen Alltags eine sehr bedeutsame Rolle. Für die tägliche Pflege zeichnet der ambulante Pflegedienst, in diesem Falle die Kirchliche Sozialstation Hockenheim, verantwortlich.

In ihren Dank bezogen der Vita -italis-Vorsitzende und Ingrid Stalter ausdrücklich die Angehörigen und die Verantwortlichen des Pflegedienstes mit ein. ah