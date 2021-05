Photovoltaik wird nicht unrentabel

Seit September 2001 haben Gaby und Robert Moock in der Herderstraße eine Photovoltaikanlage (PV) und dürften damit auch zu den Sonnenernte-Pionieren in Hockenheim gehören. Was nach dem Ende der 20-jährigen Förderung passiert, das stellte Robert Moock bei der jüngsten Online-Veranstaltung des Vereins Solardrom vor. Denn auch, wenn die Förderung abläuft: Strom produziert die Anlage weiterhin – und das ganz nachhaltig.

Rund 4500 Kilowattstunden habe die Anlage im abgelaufenen Jahr produziert. Entsprechend der damaligen Regelung wird der Strom vollständig ins Netz eingespeist zu einem garantierten Abnahmepreis. Zum Ende dieses Jahres wird dieser auf den sehr viel niedrigeren börsennotierten Strompreis für regenerativ erzeugten Strom sinken. „Wir wollen unsere Anlage auf Eigenverbrauch umstellen und nur noch den überschüssigen Strom ins Netz einspeisen“, berichtete Moock, der damit auch sein Elektroauto betanken möchte. Und die Planungen zum Kauf eines Stromspeichers laufen bereits, sodass eine Eigenverbrauchsquote von über 50 Prozent locker möglich sein sollte.

Stadtwerke vergüten besser

Für die Zuhörer hatte Vereinsvorsitzender Michael Schöllkopf eine Überraschung parat. Denn dank einer Vereinbarung mit den Stadtwerken Hockenheim zahlen diese für den eingespeisten Strom der Ü20-Altanlagen anstatt der üblichen zwei bis vier Cent sogar sieben Cent – vorausgesetzt, der Anlagenbesitzer ist Kunde der Stadtwerke mit einem Öko-Stromtarif. Dazu Schöllkopf: „Das ist eine großzügige und freiwillige Leistung. Für mich beweist dies den Stellenwert, den die Stadtwerke Hockenheim sowohl ihren Kunden als auch dem Thema ‚Erneuerbare Energie’ beimessen.“

„In den 20 Jahren gab es bisher keinerlei Schäden an den Solarpanelen und auch ansonsten waren keine Wartungsarbeiten notwendig“, berichtete Robert Moock zum Abschluss seines Vortrags. Lediglich die Wechselrichter hätten zweimal ausgetauscht werden müssen, was angesichts des Alters der Anlage und des damaligen Stands der Technik als normal bezeichnet werden kann. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wurden die defekten Wechselrichter durch gebrauchte Geräte ersetzt, was nach Aussage von Michael Schöllkopf üblich sei.

In der abschließenden Diskussionsrunde brachte ein Teilnehmer einen „tierischen“ Beitrag vor: Tauben, die mit ihren Hinterlassenschaften eine PV-Anlage verdrecken und den Ertrag damit deutlich reduzierten. Was man dagegen tun könne, darauf hatte auch Michael Schöllkopf keine Antwort parat. Er will mit Naturschutzverbänden in Kontakt treten in der Hoffnung auf eine naturverträgliche Lösung. zg