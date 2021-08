Picknick und Bücher im Park

Endlich Sommerferien – was gibt es da Schöneres, als mit der Familie, einer Picknickdecke, Snacks und Getränken sich auf eine Wiese zu setzen und spannende Bücher vorgelesen zu bekommen? Genau das bietet der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) in Kooperation mit der Buchhandlung Gansler für Vor- und Grundschüler am Samstag, 14. August, von 10.30 bis 12 Uhr am Forstpavillon im Gartenschaupark als Ferienprogramm an. Das Vorlesen der neun Bücher übernehmen Geneviève Gansler von der gleichnamigen Buchhandlung, Bärbel Hesping und Bianca-Colette Riemer-Merkel.

Für jedes Alter ist etwas dabei, sei es für Vorschulkinder das „Rettungshörnchen Pepino“ oder „Maxi von Phlip“, für Erst- und Zweitklässler „Zippel das Schlossgespenst“ oder „4 Kinder, 1 Hund und die coolste Oma der Welt“ sowie für die Großen „Peri Scholz rettet die Welt“. Wer alle weiteren Bücher, die vorgelesen werden, erfahren möchte, kann gerne unter www.hockenheimer-marketing-verein.de nachsehen.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung allerdings erbeten. Alle bekannten Corona-Maßnahmen im Freien gelten, wie Abstand von 1,5 Metern zwischen den Picknickdecken, medizinische Maske mit dabeihaben, müssen aber solange die Inzidenz unter 35 liegt im Freien nicht getragen werden. Die Registrierung erfolgt über die Luca- oder Corona-App oder über Nachweiszettel. Essen, Getränke, Sonnenschutz, Picknickdecke und Sitzkissen für die Kinder selbst mitbringen.

Es besteht die Möglichkeit, die Bücher gleich am Stand der Buchhandlung Gansler zu erwerben. Bei Unwetter fällt die Veranstaltung aus. Infos gibt es dann kurzfristig auf der Homepage des HMV. zg

Info: Anmeldung mit Namen und Anzahl der Kinder per E-Mail.