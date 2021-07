Pionier der Partnerschaft

Hockenheim. Der Freundeskreis Hockenheim-Commercy trauert um Jean Marie Mathieu aus Commercy (Bild), der am 3. Juli, wenige Tage nach seinem 95. Geburtstag, verstorben ist. Als überzeugter Katholik hatte sich Mathieu von Anfang an für die deutsch-französische Aussöhnung und die Völkerfreundschaft eingesetzt. Schon 1957, beim ersten Treffen junger Männer der Bewegung „Pax Christi“ aus Commercy mit der von Adolf Stier angeführten Delegation war Jean Marie Mathieu auf Commercianer Seite dabei. Er war einer der Pioniere der Städtepartnerschaft und hat sich über Jahrzehnte in verantwortlichen Positionen im „Cercle Commercy-Hockenheim“ eingebracht, teilt der Hockenheimer Freundeskreis mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sein erster Partner in Hockenheim war Eugen Frank, nach dessen Tod fand er neue Gastgeber in Familie Günter Putzki. Mathieu war bis ins hohe Alter mit seiner Frau Yolande bei jedem Treffen zwischen Hockenheim und Commercy dabei. Er war ein wahrer Freund der deutsch-französischen Aussöhnung. Seinen 95. Geburtstag durfte er noch im Kreise seiner Familie feiern. / zg