„Pizza & Politik“ mit Born

Der SPD-Landtagsabgeordnete und Vizepräsident des Landtags, Daniel Born, trifft sich regelmäßig auf Einladung der Juso AG Schwetzingen mit jungen Menschen aus der Region unter dem Motto „Pizza & Politik“ in seinem Wahlkreisbüro in Hockenheim. Bei diesen Veranstaltungen diskutiert der Politiker mit jungen Leuten über die Themen, die sie gerade interessieren. Dazu gibt es kostenlos Pizza und kalte Getränke.

„Die Themenfelder der offenen Diskussionsrunde waren bisher immer vielseitig und spannend. In einem lockeren Umfeld können alle ihre Fragen stellen und bekommen eine Antwort ihres Wahlkreisabgeordneten“, resümiert der Vorsitzende der Juso AG Schwetzingen, Egzon Fejzaj, die bisher gut besuchten Veranstaltungen. Vorsitzende Laura Fallert freut sich, am Donnerstag, 1. Juli, um 18.30 Uhr mit Neza Yildirim die SPD-Bundestagskandidatin für Bruchsal-Schwetzingen bei „Pizza & Politik“ begrüßen zu dürfen: „Neza ist mitten im Bundestagswahlkampf und hat viele Termine in einem großen Wahlkreis wahrzunehmen. Wir freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit nimmt, um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen“.

Treffpunkt ist das Wahlkreisbüro Born in der Schwetzinger Straße 10, bei gutem Wetter geht es spontan in den nahen Park. Alle Interessierten sind eingeladen, um Anmeldung im Büro Born unter Telefon 06205/3 83 24 oder per E-Mail (buero@daniel-born.de) wird gebeten. Infos unter www.pizzaundpolitik.de. zg