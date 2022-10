Planänderung am „Stadtpark“

Hockenheim. Mit Änderungen am Vorhaben- und Erschließungsplan für das Bauvorhaben „Stadtpark Hockenheim“ befasst sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 26. Oktober, 18 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses. Die Änderungen gehen auf Abstimmungen des Vorhabenträgers mit der Denkmalschutzbehörde zurück. So wurde etwa ein an der Giebelseite des Bestandsgebäudes geplanter Balkon wurde nicht genehmigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vergabe des Jahresauftrags zur Durchführung der Kanalunterhaltungsarbeiten und die Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine für den Bauhof sind die einzigen Tagesordnungspunkte neben den Regularien wie Besucherfragen, Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung, Mitteilungen der Verwaltung sowie Anfragen der Fraktionen zum Abschluss. red