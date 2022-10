Planungen zum Jubiläum sind angelaufen

Hockenheim. Nein, es war keine normale Vorstandssitzung des Ortsvereins der SPD wie sonst am Monatsende. Es war der Vorabend zu Willi Kellers 80. Geburtstag. Und die Hockenheimer Genossen und ihr Vorsitzender Jakob Breunig wollten diesen Tag nicht ohne ein Gedenken an ihn verstreichen lassen.

Und so schauten die anwesenden Vorstände auf das große Foto, das allen einmal mehr bewusst machte, was der SPD-Ortsverein verloren hat. Über ein halbes Jahr ist es her, dass man zusammen an seinem Grab stand und immer noch schmerzt die Einsicht, dass er nicht mehr da ist.

Die Planungen zum 125. Geburtstag der SPD Hockenheim im kommenden Jahr laufen auf Hochtouren und natürlich gehen die Gedanken auch hier an Willi, der zum 100. Geburtstag vor 25 Jahren der Autor einer umfangreichen und vielbeachteten Festschrift war, für die er sich damals ganz tief in die Geschichte seiner Partei eingegraben hatte.

Staatssekretär Bartol referiert

Auf den Besuch von Sören Bartol (Staatssekretär der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen), der am Donnerstag, 17. November, um 18 Uhr in die HSV-Gaststätte kommen wird, freut sich der Vorstand sehr. In Deutschland müssten eigentlich jährlich 350 000 bis 400 000 Wohnungen gebaut werden. Die große Nachfrage nach Immobilien und hier besonders Wohnungen, die bezahlbar sind, ist auch in Hockenheim ein riesiges Thema. Man darf gespannt sein auf Bartols Einschätzung, wie die Regierung aus dieser Bau- und Wohnkrise herauskommen will.

Der nächste wichtige Termin ist jedoch die Familienfeier des SPD-Ortsvereins, der traditionell im November stattfindet. Kaffee und Kuchen, tolle Preise bei der Tombola, gute Gespräche und Ehrungen langjähriger Mitglieder, darum geht’s am Samstagnachmittag, 12. November, im Rondeau. „Und auch hier wird ein Platz freibleiben. Willi, Du fehlst“, heißt es in der Pressemittelung des SPD-Ortsvereins abschließend. zg/mano