Der Politische Aschermittwoch biete die Gelegenheit, mit klarer Kante und klaren Worten aufzuzeigen, worin man sich vom Mitbewerber unterscheide, sagte Andreas Sturm zur Eröffnung des Angebots in außergewöhnlichem Format. Wen der CDU-Landtagskandidat aus Neulußheim insbesondere meint, wurde aus seinen ersten Sätzen ebenso schnell deutlich wie bei seinem prominenten Gast Friedrich Merz. Beide prangerten den Regierungspartner in Stuttgart für dessen Vorstellungen in Sachen Einfamilienhausbau und im Kampf gegen den Klimawandel mit schärferen Worten als üblich an.

„Die Grünen haben momentan so viel Zuspruch, weil niemand ihr Wahlprogramm liest“, startete Sturm pointiert. Er verwies auf Anton Hofreiters Äußerung zu Einfamilienhäusern. Grüne Vorstellungen machten den Traum vom Wohneigentum immer schwieriger, teuerer und fast unmöglich. Spannenderweise schalte die Partei jedoch im Wahlkreis Werbung für bezahlbares Wohnen.

Gegen Bevormundung und Verbote

Statt Eigentum zu fördern und zu schützen, setzten sie auf Bevormundung, Enteignung und Verbote, sagte Sturm und kam inhaltlich zurück in die Region. Die CDU spreche sich bei den Schwetzinger Wiese für eine Symbiose aus Mensch, Natur und Landwirtschaft aus, statt Bürger auszusperren. Das Umweltministerium hätte sich viel mehr um die Renaturierung der ehemaligen Asbestanlage in Hockenheim kümmern sollen, fand der Christdemokrat – doch das sei nicht prestigeträchtig genug.

Schulpolitik sei nicht dafür da, die eigenen Lebensvorstellungen anderen aufzuzwingen, geißelte Sturm die Arbeit von Grün-Rot von 2011 bis 2016 in diesem Sektor. Irritierend sei, dass die umstrittene Tiefengeothermie nicht hinterfragt und gar als Allheilmittel propagiert werde. Er kämpfe um das Innovationszentrum Wasserstoff ebenso wie um die Bewahrung des Entenpfuhls in Ketsch, den Erhalt des Stadtwalds C4 in Hockenheim und der Kollerfähre Brühl.

Erste Begegnung im Landtag

Für klare Positionen sei auch sein Gast Friedrich Merz bekannt. Bei dem Wirtschaftsfachmann könne man keine Probleme auf Eis legen, da er für seine Sache glühe. Merz bedauerte, dass der gemeinsame Auftritt im Oktober bei der Firma Schaumaplast in Reilingen Corona-bedingt nicht möglich war und nun auch der Ersatztermin nur im virtuellen Format stattfinden könne. Er erinnerte an die erste Begegnung mit Andreas Sturm im baden-württembergischen Landtag, als Sturm als ganz junger Mann ihm vor rund 20 Jahren bei einem Besuch eine Frage stellte. Der nächste Kontakt sei auf Sturms Shakespeare-Buch zurückgegangen, das ein Verlag aus Sturms Heimatstadt Schmallenberg herausgebe und Merz empfohlen wurde.

Der im Januar knapp gescheiterte Kandidat um den CDU-Bundesvorsitz forderte eine Austrittsstrategie aus dem Corona-Lockdown. Beim Impfen habe es eine ganze Reihe von Versäumnissen und Fehlern gegeben: „Wir sind damit zu spät.“

Eine Schlussfolgerung sei, dass es falsch gewesen sei zuzulassen, dass ein großer Teil der forschenden pharmazeutischen Industrie die Bundesrepublik verlassen habe. Die Branche habe einst als „Apotheke der Welt“ gegolten, heute sei kein einziges der zehn größten pharmazeutischen Unternehmen der Welt in Deutschland. „Die Rhein-Neckar-Region könnte eine der großen biopharmazeutischen Regionen Europas werden, wenn wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen“, sagte Merz. Kein anderer Sektor wachse so schnell wie der Gesundheitsbereich.

Kinder litten massiv unter dem Lockdown, würden in ihren Entwicklungs- und Berufschancen geschädigt, daher müssten die Schulen schnellstmöglich sukzessive geöffnet werden – wenn auch im Wechselunterricht und in Kombination von Fern- und Präsenzunterricht.

Grundrechte seien das Rückgrat der offenen und freiheitlichen Gesellschaft, sie seien keine Privilegien, die ein Staat gönnerhaft gibt und wieder nimmt. An die Corona-bedingten Ausnahmen dürfe man sich nicht gewöhnen, sie seien keine Blaupause zur Lösung anderer Probleme – insbesondere nicht des Klimaproblems, unterstrich Merz in Richtung Grüne, die das System ändern wollten.

Den fasnachtlichen Teil steuerte zum Abschluss der Hockenheimer Zugmarschall Christoph Kühnle mit einem gereimten Rückblick auf die faktisch ausgefallene Kampagne bei.