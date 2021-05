Polizei kontrolliert Autofahrer auf der A6 - Drogen und Alkohol im Straßenverkeher

Hockenheim. Unter Federführung der Autobahnpolizei Walldorf hat das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag, 6. Mai, zwischen 9.30 Uhr und 15.00 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam "Drogen im Straßenverkehr" auf der Tank- und Rastanlage "Hockenheimring" eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durchgeführt.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes wurden bei der Kontrolle insgesamt 39 Fahrzeuge und 49 Personen kontrolliert, wie die Polizei Mannhei mitteilt.

Insgesamt wurden sechs Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. Gegen acht Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

An der Kontrollstelle waren insgesamt sechs Beamte der Autobahnpolizei Walldorf, acht Beamte der Verkehrsdienste Mannheim und Heidelberg, zwei Beamte der Autobahnpolizei Mannheim sowie neun Beamte der Polizeireviere als Schulungsteilnehmer sowie das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt.

Weitere Ergebnisse, die die Beamten bei ihrem Einsatz festellten, waren nach Polizeiangaben ein ein Verstoß gegen das Waffengesetz und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Außerdem stellten sie eine geringe Mengen an Haschisch sicher.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamteninnen und Beamten der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine Expertengruppe "Drogen im Straßenverkehr" hat in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt, wie die Polizei schreibt. Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

