Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer auf Drogen und Alkohol

Hockenheim. Die Autobahnpolizei Walldorf hat an der Autobahnraststätte Hockenheim (A 6) am Montag, 13. Dezember, bei einer mehrstündigen Aktion über 100 Personen in 61 Fahrzeugen auf Drogen- oder Alkoholkonsum kontrolliert. Dabei stießen sie auf einen Autofahrer, in dessen Auto sich etwa 200 Gramm Kokain befanden. Der Mann ist nun in einer Justizvollstugsanstalt untergebracht, nachdem er zuvor einem Ermittlungsrichter gegenübertreten musste.

In anderen Fahrzeugen stellte die Polizei drei Gramm Marihuana sowie drei Gramm Amphetamin sicher. Des Weiteren kontrollierten die Beamten sieben Personen, die unter Drogeneinfluss standen. Ein Arzt entnahm den Betreffenden vor Ort eine Blutprobe, alle sieben müssen sich nun wegen des Verdachts des Drogenbesitzes verantworten. Zudem waren zwei Autofahrer ohne Führerschein unterwegs.

Ausbau der Kontrollen

An der Kontrollstelle waren insgesamt 21 Beamte der Polizeireviere und Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim im Einsatz. Zudem unterstützte ein Einsatzzug der Bereitschaftspolizei Bruchsal mit 17 Einsatzkräften die Kontrollmaßnahmen.

In der Pressemitteilung heißt es zudem, dass verschiedene Maßnahmen in den vergangenen Jahren zu einer Qualitätssteigerung und Intensivierung in Sachen Drogenkontrollen im Straßenverkehr geführt hätten. "Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten", so die Polizei weiter.