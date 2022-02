Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Hockenheim

Hockenheim. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Samstagabend in Hockenheim gestoppt. Kurz nach 23 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen vor ihr fahrenden Pkw mit auffallend unsicherer Fahrweise, wie die Polizei am Sonntagvormittag in einer Pressemitteilung erklärte. Auf der L 723, Einmündung Südring in Hockenheim konnten Beamte des Polizeireviers Hockenheim das Fahrzeug stoppen und den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Schon als dieser sein Fenster öffnete, schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille, weshalb der Mann die Beamten aufs Revier begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.