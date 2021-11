Polizei sucht nach Zeugen eines Einbruchs

Hockenheim. Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am Montagnachmittag in ein Haus im Hockenheimer Dreisamweg eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 15.30 und 18.50 Zugang zum Haus. Ein Versuch, über den Wintergarten in das Gebäude zu kommen, scheiterte. Daraufhin gelangten der oder die Einbrecher über einen Sockel auf den Balkon im ersten Stock und hebelten dort ein Fenster auf.

Der Einbruchsschaden ist noch unbekannt, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zur Tat geben können, sollen sich unter der Rufnummer 0621 174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.