Pop und Jazz statt Renaissance

Der Madrigalchor Hockenheim wird gemeinsam mit Cantiamo Ketsch und mit dem Hockenheimer Kammerorchester am Sonntag, 2. Juli, das „Magnificat“ von John Rutter aufführen. Für dieses Konzert haben nun die Proben begonnen, wie der Madrigalchor mitteilt. Ein spannendes Projekt für das Gesangsensemble und seinen Dirigenten Robert Sagasser. Denn üblicherweise treten die Sängerinnen und Sänger hauptsächlich mit Chorwerken aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik auf.

Doch John Rutter ist 1945 in London geboren, ein Zeitgenosse also, der in seinen Kompositionen neue Wege beschreitet: unkonventionell, mit Elementen aus Jazz und Popmusik, in denen dennoch die Einflüsse von bekannten Größen wie Benjamin Britten und Johann Sebastian Bach nicht zu überhören sind, sowohl in Texten als auch in Melodien.

Inspiriert von Marienfest

Er schrieb das „Magnificat“ im Auftrag eines New Yorker Konzertveranstalters, der „MidAmarican Productions“ und ließ sich dabei von den fröhlichen Marienfesten in lateinamerikanischen Kulturen mit „jubilant celebrations of Mary in Hispanic cultures“ inspirieren.

Das „Magnificat“ ist einer von drei Gesängen, die Maria nach der Verkündigung bei ihrem Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth singt: Diese sind „Meine Seele erhebet den Herrn...“ (Lukas 1, 39-56), Bestandteil der Vesper sowie des anglikanischen Evensong – also ein musikalisches Abendgebet in der katholischen und in der anglikanischen Kirche.

Das Werk ist in sieben Sätzen gesetzt für Sopran-Solo, gemischten Chor und Orchester und der Text ist lateinisch. Im zweiten Satz aber fügte Rutter ein englisches Gedicht aus dem 15. Jahrhundert ein: „Of a Rose, a lovely Rose“, in dem Maria mit einer Rose verglichen wird, aus welcher Jesus entsprossen ist, ähnlich wie „Es ist ein Ros’ entsprungen“.

John Rutter hat zahlreiche Werke für Chöre komponiert, darunter auch für das britische A-cappellaEnsemble der King’s Singers, für das goldene Thronjubiläum von der mittlerweile verstorbenen Königin Elizabeth II, für die Hochzeiten der britischen Prinzen, viele Weihnachtslieder, ein Requiem und – eines seiner Hauptwerke – das „Magnificat“.

2018 komponierte der Brite für die World Choir Games in Südafrika eine Hymne, in deren Text das Wesentliche des Chorgesangs zum Ausdruck kommt: „Singing with one voice, one hope, one heart’s desire...“ – auf Deutsch: „Mit einer Stimme, einer Hoffnung und einem Herzenswunsch singen“. Ein Jahr später wird er in Schwäbisch-Gmünd mit dem „Preis der Europäischen Kirchenmusik 2019“ geehrt. Im Interview mit der evangelischen Kirche sagte er: „Singen ist Ausdruck der menschlichen Seele. Wenn wir nicht mehr singen, bleibt die Seele im Körper gefangen. Das Singen im Chor hat einen besonderen Wert, da es Menschen in Harmonie zusammenführt...“

Neue Sänger willkommen

Dieses erlebt und lebt der Madrigalchor schon seit vielen Jahren, jeden Mittwochabend in den Proben und als Krönung der gemeinsamen Arbeit in seinen Konzerten. Und damit das auch kein Ende nimmt, freuen sich alle Mitglieder über jeden neuen Sänger, jede neue Sängerin, die mitsingen möchte, wie der Madrigalchor mitteilt.

Die Aufführung von „Magnificat“ wird am Sonntag, 2. Juli, um 19 Uhr in der Kirche St. Sebastian in Ketsch stattfinden. Dabei kommt es zu der Zusammenarbeit verschiedener Chöre und weiteren Musikern der Umgebung: Unter der Leitung von Bernhard Sommer singen und musizieren der Chor Cantiamo Ketsch und der Madrigalchor, das Hockenheimer Kammerorchester und die Sopranistin Karolina Münch. am