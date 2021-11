Popcorn sorgt für Kinoflair

Hockenheim. Das Überraschungskino für Kinder ab sechs Jahren öffnet am Mittwoch, 17. November, um 16 Uhr seine Türen in der Stadtbibliothek. Das Organisationsteam freut sich auf zahlreiche junge Zuschauer, die in Begleitung eines Erziehungsberechtigten den Film genießen können. Popcorn und Getränke sorgen für Kinoflair pur.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung notwendig. Die kostenlosen Eintrittskarten können bis einen Tag vor der Veranstaltung an der Theke abgeholt werden. Die Veranstaltung findet unter 3G-Regeln – Impf-, Genesen- oder Testnachweis – statt. Aufgrund der Corona-Verordnung besteht während der Veranstaltung die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Sie darf nur am Platz zum Essen und Trinken abgenommen werden.

Bei Fragen zum Kinonachmittag können sich Interessierte schriftlich per E-Mail an stadtbibliothek@ hockenheim.de oder unter Telefon 06205/2 16 66 an das Team der Stadtbibliothek wenden.

Weitere Neuigkeiten rund um die Bibliothek können auf deren Facebook- und Instagram-Seite nachgelesen werden. zg

