Positive Erfahrungen in Antrag umgesetzt

„Impfserie in den Kreiskommunen weiterführen“, lautete ein Antrag der Kreistagsfraktion der FWV vom April, da die „erste Impfserie“ in den Kommunen mittels der mobilen Impfteams und deren Vor-Ort-Impfungen für Menschen überall äußerst erfolgreich und ganz großartig verlaufen ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler.

Insbesondere bei den älteren Menschen und deren Angehörigen in den Städten und Gemeinden sei die dezentrale Impfaktion auf eine äußerst positive Resonanz gestoßen. „Die große Dankbarkeit der Menschen,haben wir auch den unmittelbaren Instanzen im Landratsamt schon weitergegeben. Vor Ort wurden wir mehrfach angefragt, ob Gleiches nochmals angeboten werden könnte“, so die Fraktion.

Zum damaligen Zeitpunkt war man im Landratsamt Heidelberg noch abwartend und zurückhaltend. Grund waren der knappe Impfstoff und andere Prioritäten bei verschiedenen Gruppen. „Dennoch haben wir den Antrag gestellt“, begründete Kreisrätin Gabi Horn den Vorstoß, da es für viele Menschen einfacher sei, im Ort geimpft zu werden, ohne weite Anfahrtswege, unbürokratisch durch die Gemeindeverwaltung organisiert.

„Nun können die Freien Wähler einen Erfolg für die Bürger des Rhein-Neckar-Kreises in den Kommunen verkünden. Die Impfserie vor Ort wird auf unseren Antrag hin wieder vorgenommen und fortgesetzt“, zeigt sich Horn erfreut über diesen weiteren Service in den Gemeinden. „Das kommt den Menschen zugute, die bisher keinen Impftermin ergattern konnten.“

Gezielte Vorabinformationen

Das Landratsamt hat mitgeteilt, dass der erwähnten Personenkreis durch eine gezielte Vorabinformation durch verschiedene Akteure innerhalb der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf die Vor-Ort-Impfungen aufmerksam gemacht werden. Das Landratsamt als Betreiberin von drei Impfzentren vergibt die zentralen Termine an die Städte und Gemeinden und steuert die Einsätze der mobilen Impfteams. Die Kommunen organisieren die Termine vor Ort in Eigenregie. Vorbehaltlich der Zuverlässigkeit der Impfstofflieferungen plant das Landratsamt derzeit mit 1500 Impfungen in jeder Großen Kreisstadt sowie 150 in den übrigen Kommunen des Kreises.

Los geht es im Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag, 3. Juni, in Schwetzingen, wo der Einsatz der MIT für fünf Tage vorgesehen ist. Dabei können bis zu 1500 Impfdosen verabreicht werden. „Um bei der Impfkampagne möglichst viele Menschen zu erreichen, brauchen wir niedrigschwellige und aufsuchende Angebote in ihrem direkten Lebens- und Arbeitsumfeld vor Ort“, wirbt Landrat Stefan Dallinger für die Vor-Ort-Impfungen. Über die jeweiligen Details informieren die Kommunen.

„Hoffen wir, dass bald mehr Impfstoffe für alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, bereitgestellt werden kann. Die Gemeinden werden über die Impftermine vor Ort rechtzeitig informieren“, stellt Horn abschließend fest. zg

