Hockenheim. Ein Mitarbeitender im Hockenheimer Rathaus wurde am Dienstag Corona-positiv getestet worden. Das teilt die Verwaltung am Mittwoch mit.

Die betroffene Person sowie ihre unmittelbaren Kollegen begaben sich umgehend in Isolation. Daraufhin hat die Stadtverwaltung Hockenheim zeitnah – am Mittwochmorgen – freiwillige Schnelltests angeboten und wurden durch medizinisches Personal durchführen lassen. Die Mitarbeitenden zeigten sich solidarisch und nahmen das Angebot dankend an.

Weitere Testungen im Rathaus blieben negativ. © dpa

Mit großer Erleichterung konnte durch die Schnelltests eine weitere Infektion im Rathaus ausgeschlossen werden.

