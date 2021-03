Verantwortliche der Seelsorgeeinheit Hockenheim haben sich entschieden, die Gottesdienste der Kar- und Ostertage als Präsenzgottesdienste zu feiern. Nach einem Jahr Pandemie und der Absage der Gottesdienste an Weihnachten stand nun angesichts der momentanen Lage erneut die Entscheidung an, in welcher Form über die Kar- und Ostertage Gottesdienste stattfinden können. Dabei haben die Verantwortlichen sich eine Entscheidung nicht leicht gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Die Verantwortung und Fürsorgepflicht der Gemeinschaft gegenüber, die Solidarität mit allen, die schon lange vom Lockdown betroffen sind und der spürbare Wunsch der Christinnen und Christen, mit den Gottesdiensten zu Ostern auch ein bisschen die Hoffnung zu feiern, hätten in den Überlegungen eine große Rolle gespielt.

Zusätzliche Andachten entfallen

Entschieden wurde: In der Seelsorgeeinheit werden nur die Hauptgottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag in allen Gemeinden gefeiert, Andachten, die traditionell zusätzlich in der Karwoche stattfinden, entfallen. Für alle Gottesdienste besteht die Pflicht, sich anzumelden und für die Dauer des Aufenthalts in den Kirchen einen medizinischen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Um alle Anwesenden zu schützen, gelten keine Ausnahmen von der Maskenpflicht, auch nicht bei Vorliegen eines ärztlichen Attests. Vor und nach den Gottesdiensten sind alle aufgerufen, die Kirche auf direktem Weg zu verlassen und auch vor den Kirchen auf Zusammenstehen in Gruppen zu verzichten.

AdUnit urban-intext2

Alternativen auf der Homepage

Die Sitzplätze in den Kirchen sind als Einzelplätze ausgewiesen, vereinzelt können zwei Personen nebeneinandersitzen, sofern sie aus einem Hausstand kommen. Es wird gebeten, ein eigenes Gotteslob mitzubringen, auf Gemeindegesang muss nach wie vor verzichtet werden. Personen mit Krankheitssymptomen können nicht am Gottesdienst teilnehmen.

Für alle, die nicht an Präsenzgottesdiensten teilnehmen möchten, bietet die Seelsorgeeinheit auf ihrer Homepage Alternativen an: Online-Familienandachten über Videokonferenz oder Vorlagen für die Feier der Gottesdienste allein oder in der Familie zu Hause.

AdUnit urban-intext3

Anmeldungen für die Gottesdienste in Hockenheim und Lussheim nimmt das katholische Pfarrbüro Hockenheim (Telefon 06205/9 41 90), für Reilingen das dortige Pfarramt (06205/2 55 30 71) entgegen. Anmeldeschluss für alle Gottesdienste bis Ostermontag ist Donnerstag, 1. April, um 11 Uhr. zg

AdUnit urban-intext4