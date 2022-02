Praxisratgeber zu Waldumbau und Jagd veröffentlicht

Region. Wie das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, hat die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) den Praxisratgeber „Waldumbau und Jagd“ veröffentlicht. Der neue Praxisratgeber liefert Interessierten und Profis eine Wissens- und Diskussionsgrundlage sowie zahlreiche Ratschläge und Argumente für einen lebendigen Diskurs. Zudem informiert er über Zusammenhänge rund um Wildtiere und Waldverjüngung – auch ohne umfangreiches Vorwissen. Damit leiste ter einen wertvollen Beitrag, um den Dialog zwischen Jägerschaft, Waldbesitzenden und weiteren Akteuren zu intensivieren und die Zusammenarbeit zu stärken.

Die Leser erhalten am Ende jedes Kapitels Ratschläge dazu, wie diese Informationen praktisch umgesetzt werden können und wer die Verantwortung für die Umsetzung trägt. Der Praxisratgeber „Waldumbau und Jagd“ ist erhältlich bei der FVA, Telefon 0761/4 01 80, oder per E-Mail an FVA_BW@forst.bwl.de. Er kann auch unter www.fva-bw.de heruntergeladen werden.