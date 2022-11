Preisrichter verleihen Titel an 21 Züchter

Der Kreisverband (KV) der Kleintierzüchter Schwetzingen hat im November wieder einiges auf die Beine gestellt: Neben der großen Kreiskaninchenschau am 5. und 6. November in Plankstadt, der erstmals auch eine Kreisjungtierschau angegliedert wurde, fand die große Kreisgeflügelschau am 26. und 27. November in Hockenheim statt.

Bei beiden Schauen nahmen wieder zahlreiche prachtvolle Tiere teil. Diese wurden durch die kritischen Blicke der Preisrichter auf ihre Rassemerkmale laut Rassestandard geprüft. Von den insgesamt 232 ausgestellten Tieren erlangten 21 Züchter den Kreismeistertitel in den Kategorien Groß- und Wassergeflügel, Zwerghühner und Tauben.

Die Kreismeister der großen Geflügelschau Groß- und Wassergeflügel: Marie-Sofie Billmaier (Smaragdente, schwarz mit 379 Punkten), Asmir Lokmic (Shamo: gold-weizen mit 379 Punkten; schwarz mit 380 Punkten; weiß mit 383 Punkten), Bärbel Langer (Deutsche Langschan, schwarz mit 383 Punkten), Thorsten Kneis (Australorps, schwarz mit 382 Punkten), Kerstin Sorge und Thorsten Kneis (Australcorps, weiß mit 384 Punkten; Ramelsloher, weiß mit 377 Punkten), Delan Said (Sundheimer, weiß-schwarzcolumbia mit 378 Punkten), Udo Wolz (Deutsche Sperber, gesperbert mit 377 Punkten). Zwerghühner: Bärbel Langer (Zwerg-Malaien, silber-weizen mit 382 Punkten), Josef Konrad (Zwerg-Brahma, rebhuhnhals-gebändert mit 377 Punkten), Gerhard Ressl (Deutsche Zwerg-Langschan, schwarz mit 381 Punkten), Judith Schmitt (Deutsche Zwerg-Lachshühner, lachs mit 377 Punkten), Achim Keilbach (Zwerg-New Hampshire, goldbraun mit 376 Punkten), Walter Becker (Zwerg-Dresdner, braun mit 379 Punkten), Friedrich Day (Zwerg-Dresdner, weiß mit 378 Punkten), Mario Römer (Zwerg-Italiener, gold mit 381 Punkten) Tauben: Werner Knoblauch (Deutsche Modeneser, schiettiblau mit schwarzen Binden mit 384 Punkten; Dt. Modeneser, schiettiblau-gehämmert mit 381 Punkten)

Die KV-Ehrenbänder bekamen Bärbel Langer für ihre Deutsche Langschan schwarz V-97-Henne beim Groß- und Wassergeflügel und Mario Römer für seine Zwerg-Italiener goldhalsig V-97-Henne bei den Zwerghühnern. Bei den Tauben bekam Werner Knoblauch die Bundesmedaille für seinen Deutsche Modeneser Schiettiblau-gehämmert V-97-Täuber. Die beste Gesamtleistung von jeweils 384 Punkten der vier besten Tiere erreichten Werner Knoblauch und die Zuchtgemeinschaft Kerstin Sorge und Thorsten Kneis, denen hierfür das BDRG-Band zugesprochen wurde.

Frei nach dem Züchtermotto: „Nach der Schau ist der Anfang der neuen Saison“ blicken die Züchter nun mit Vorfreude auf die kommenden Monate mit ihren gefiederten Schützlingen, die ihnen nicht nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft sind. „Die Tiere geben uns so viel und sie sind einfach alles für uns“, erzählte eine Züchterin mit einem Strahlen im Gesicht.

Die Ausstellungsleitung konnte auf eine hohe Teilnahme bei den Ausstellern zurückblicken und wurde vom erweiterten Vorstand bei der kompletten Schau unterstützt. Zudem gab es zahlreiche ehrenamtliche externe Helfer beim Auf- und Abbau. zg