Premiere im Internet

Hockenheim. Der Schwetzinger Youtube-Gottesdienst macht in der evangelischen Kirche Station. Er geht am Samstag, 30. Oktober, also am Vorabend des Reformationstags, online. Aufgezeichnet wurde er am Mittwochabend unter Beteiligung zahlreicher Interessierter, die Kirche wurde dafür geschlossen, für die Teilnehmer galt die 3G-Regelung und Anmeldepflicht.

Beim „For your soul – Für Deine Seele“-Gottesdienst am Vorabend des Reformationstags kommen die Pfarrer Michael Dahlinger und Johannes Heck mit Johann Scheidner ins Gespräch. Scheidner berät und begleitet unter anderem Kommunen und Firmen beim sogenannten „Change-Management“, der Kontrolle umfassender, bereichsübergreifender und inhaltlich weitreichender Veränderung zur Umsetzung neuer Strategien, Strukturen, Systeme, Prozesse oder Verhaltensweisen in einer Organisation. Die Frage des Gesprächs: Was kann die Kirche vom „Change-Management“ lernen?

Das geistliche Format „For your soul“ wurde für das Programm „Live aus der Wollfabrik“ im Frühjahr 2020 entwickelt in Kooperation mit Pfarrer Steffen Groß von der Evangelischen Kirchengemeinde und läuft seither regelmäßig. zg/md