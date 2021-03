Spannende Themen und interessante Gäste verspricht der Bartalk der evangelischen Kirchengemeinde. An jedem dritten Donnerstag im Monat empfängt ein Moderator in der Sakristei der Stadtkirche einen Gast mit Lokalkolorit. Das Interview an der Kirchenbar wird live per Zoom übertragen. Die Zuschauer sind eingeladen, von zu Hause aus ihre Fragen zu stellen und nach dem Interview in die Diskussion mit Moderator und Gast einzusteigen.

Als ersten Gast hat das Bartalk-Team am Donnerstag, 18. März, um 20 Uhr den Hockenheimer Mario Böhm eingeladen, der Anfang des Jahres – mitten im Lockdown – das „Wirtshaus Güldener Engel“ als Pächter übernommen hat. Pfarrer Johannes Heck wird an diesem Abend in die Rolle des Gastgebers schlüpfen.

Im Gespräch soll es um Aufbrüche es in der Krise gehen, aber auch um die Kultur des Essens und Trinkens im Allgemeinen sowie die Frage: Wie kriegen wir alle satt? Denn dass sich nicht jeder ein Essen à la carte leisten kann, das ist natürlich auch dem gelernten Koch Böhm klar. Darum möchte er gerne über die Idee nachdenken, eine Suppenküche für bedürftige Hockenheimer ins Leben zu rufen.

Spargel, Musik und Schöpfung

Ein Ausblick auf die nächsten Termine beim Bartalk zeigt, wie vielfältig die geplanten Themen und Gäste sind: Für den 15. April ist der Dirigent Dominik Koch angefragt, am 20. Mai geht es mit Helene Schmitt vom gleichnamigen Gemüsehof um den Spargel. Im Juni steht das Thema „Evolution versus Schöpfung“ mit dem Biologen Dr. Andreas Askani auf dem Plan.

Eine Übersicht mit allen weiteren Terminen bis Jahresende ist auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde www.evangelisch-in-hockenheim.de zu finden, heißt es abschließend. zg