Primeur-Verkostung bereits ausgebucht

Nach einem Jahr Pause kann der Freundeskreis Hockenheim-Commercy die Tradition des „Beaujolais Primeur“ unter den Bestimmungen der 2G-Regeln fortsetzen. Nach Einladungen an die Mitglieder und der Veröffentlichung auf der Homepage ist die Veranstaltung mit reduzierten Plätzen am 20. November in der Zehntscheune bereits ausgebucht.

In geselliger Runde mit einer Sonderverlosung anstelle der üblichen Tombola möchte der Freundeskreis seine Veranstaltungen des Jahres 2021 mit dieser Weinverkostung beschließen und freut sich mit den angemeldeten Beaujolais-Freunden auf einen weinseligen Abend, heißt es in der Ankündigung. cgf