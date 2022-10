„Primeur“ wird begrüßt

Nach zwei Jahren Abstinenz ist es wieder soweit: Der Freundeskreis Hockenheim-Commercy heißt den jungen Wein aus dem Nachbarland willkommen. Der Kreis lädt alle Mitglieder und Freunde ein zur Verkostung des 2022er „Beaujolais Primeur“ am Samstag, 19. November, um 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Traditionell gelangt der junge rote Wein am dritten Donnerstag des Novembers in den Handel.

In geselliger Runde mit einer Sonderverlosung anstelle der üblichen Tombola beschließt der Freundeskreis seine Veranstaltungen des Jahres 2022 mit Weinverkostung und deftigem Abendessen und freut sich mit den angemeldeten Beaujolais-Freunden auf einen weinseligen Abend. Wegen reduzierter Bestuhlung bitten die Commercy-Freunde um zeitnahe Anmeldung bei Christa Greif, Telefon 06205/75 74. Anmeldeschluss ist der 14. November. cgf