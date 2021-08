Probleme mit Telefonanlage

Die Stadtwerke Hockenheim haben in den letzten Tagen Informationen zum Zählerwechsel an ihre Kunden versendet. Aufgrund eines Problems in der Telefonanlage ist das E-Werk der Stadtwerke Hockenheim allerdings telefonisch derzeit nur eingeschränkt zu erreichen. Daher ist eine Terminvereinbarung unter der bisherigen Telefonnummer momentan nicht möglich. Stattdessen werden betroffene Kunden gebeten, dies zu den bekannten Öffnungszeiten unter der Mobilnummer 0171/843 63 55 zu tun.

Anfragen und Terminvereinbarungen zum Zählerwechsel können auch ganz einfach per E-Mail an Zaehlerabteilung@stadtwerke-hockenheim.de getätigt werden. Für alle anderen Anfragen kann hingegen die zentrale E-Mail-Adresse info@stadtwerke-hockenheim.de genutzt werden. zg