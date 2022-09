Programm in der Stadthalle Hockenheim mit Musik und Humor

Hockenheim. Dass Hockenheim neben den deutschlandweit bekannten Rennveranstaltungen noch einiges mehr zu bieten hat, beweist das kulturelle Angebot der Stadthalle bereits seit Jahren. Auch in diesem Jahr strotzt das Herbst- und Winterprogramm nur so von Abwechslung mit Musik und jeder Menge Humor für Groß und Klein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Herbst beginnt magisch, denn Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, ist mit ihrem Musical „Alles wie verhext!“ auf großer Tournee und landet mit ihrem Hexenbesen „Kartoffelbrei“ am Samstag, 8. Oktober, um 15 Uhr auf der Bühne der Hockenheimer Stadthalle.

Programm Stadthalle Samstag, 8. Oktober, 15 Uhr, Bibi Blocksberg „Alles wie verhext!“ – Das Musical ab 4 Jahren.

– Das Musical ab 4 Jahren. Dienstag, 11. Oktober, 20 Uhr, „ The Addams Family – Das Broadway Musical“ . Alle Songs und Dialoge in Deutsch.

. Alle Songs und Dialoge in Deutsch. Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, „Läuft nicht, gibt’s nicht“ .

. Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr, „The Life of Frank Sinatra – Songs & Geschichten“ mit Christoph Schobesberger .

mit . Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, Jochen Malmsheimer mit „Halt mal, Schatz!“.

mit „Halt mal, Schatz!“. Dienstag, 29. November, 19.30 Uhr, Kikeriki Theater mit „Watzmänne r: Ein Alptraum für zwei - nicht schwindelfrei“.

r: Ein Alptraum für zwei - nicht schwindelfrei“. Donnerstag, 8. Dezember, 20 Uhr, Weihnachten mit den „Zucchini Sistaz“.

Bibi und Barbara Blocksberg sollen zusammen mit Oma Grete das große Walpurgisnacht-Feuer entfachen. Aber was wird Walpurgia, die Vorsitzende des Hexenrates bloß dazu sagen, wenn dort alles schiefläuft? Wird es den Hexen der Familie Blocksberg an diesem „verhexten“ Tag gelingen, das Walpurgisnacht-Feuer wie vorgesehen zu entzünden? Die kleinen und großen Hexen-fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma sogar dabei helfen, denn bei diesem Familien-Pop-musical ist Mitmachen dringend erwünscht. Und wenn mithilfe der Kinder und aller Zuschauerinnen und Zuschauer alles gut ausgeht, wird Karla Kolumna, die rasende Reporterin aus Neustadt, beruhigt schreiben können: Es war alles wie verhext in der Hockenheimer Stadthalle.

Weiter geht es am Dienstag, 11. Oktober, um 20 Uhr, wenn das Broadway Musical über die „Addams Family“ in die Stadthalle kommt. Die Geschichte der gleichnamigen Cartoon- und Filmserie aus den 1990er Jahren birgt den Alptraum eines jeden Vaters. Wednesday Addams, ohne Zweifel die Prinzessin der Dunkelheit, ist erwachsen geworden und verliebt sich in einen hübschen, intelligenten jungen Mann aus einer respektablen Familie – einen Mann wie ihn ihre Eltern noch nie zuvor getroffen haben. Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, weiht sie ihren Vater ein und fleht ihn an, nichts ihrer Mutter zu erzählen. Nun muss Gomez Addams etwas tun, das er noch nie zuvor getan hat – ein Geheimnis vor seiner geliebten Ehefrau Morticia bewahren. Alles verändert sich für die Familie in der schicksalsvollen Nacht, in der sie ein Abendessen für Wednesdays „normalen“ Freund und dessen Eltern veranstalten.

Die Musicalkomödie mit Musik und Songtexten von Andrew Lippa und dem Buch von Marshall Brickman und Rick Elis erlebte 2010 ihre erfolgreiche Broadway-Premiere und wurde dort weit mehr als 700 Mal gespielt. Die Charaktere basieren auf den legendären Cartoons von Charles Addams. Die auch in Deutschland sehr beliebte Fernsehserie und diverse Kinoverfilmungen machen die sympathischen Grufties seit Jahrzehnten und Generationen zu Kultfiguren. Alle Texte und Lieder werden in Deutsch gesprochen und gesungen.

Oldtimerfans kommen am 14. Oktober auf ihre Kosten. Dann gastiert mit „Läuft nicht, gibt’s nicht!“ ein ganz besonderes Live-Event in der Stadthalle. Norman Gocke, Redakteur der „Oldtimer Markt“ und Sven Deutschmanek, gelernter Kfz-Mechaniker und Technikexperte bei „Bares für Rares“ servieren in einem kurzweiligen Abend das „kleine 1x1 der Oldtimertechnik“. Die Zuschauer dürfen sich auf Lösungsansätze und Selbsthilfe aus über 20 Jahren Oldtimerpraxis, gewürzt mit unterhaltsamen Anekdoten und aberwitzigen Reiseberichten freuen. Ein lustiges und lehrreiches Live-Event für alle Freundinnen und Freunde des Verbrennungsmotors.

„Old Blue Eyes“ im Fokus

In „The Life of Frank Sinatra“ zeigen Christoph Schobesberger und die Michael Götz Band die Songs und Stationen des großen amerikanischen Entertainers. „Der Sinatra von Berlin“ gastiert am Donnerstag, 20. Oktober, in der Hockenheimer Stadthalle mit der Stimme und dem Swing des großen amerikanischen Entertainers. Christoph Schobesberger ist Schauspieler und Sänger, war ehemaliger Wiener Sängerknabe und erlernte sein Handwerk am Wiener Max-Reinhardt-Seminar und dem Salzburger Mozarteum.

In „The Life of Frank Sinatra“ zeigen Christoph Schobesberger und die Michael Götz Band die Songs und Stationen des großen amerikanischen Entertainers. © Giese

Fernsehbekanntheit erlangte er als Dr. Stein in der Fernsehserie „Für alle Fälle Stefanie“. Seine intensive Beschäftigung mit Frank Sinatras Songs und Leben begann der heute in Berlin lebende Künstler bereits vor vielen Jahren. Und es ist neben seiner faszinierenden und verblüffend ähnlichen Stimme, mit der er die unvergessenen Hits präsentiert, vor allem die Art und Weise, die seine Präsentation der Konzerte unverwechselbar macht: Als verbindendes Element zwischen den Songs erzählt Christoph Schobesberger Geschichten und Anekdoten aus Sinatras Leben und lässt damit das Publikum dem Vorbild ein großes Stück näher- rücken. Ganz im Stile von Sinatras legendären Nachtclub-Auftritten, den Konzerten in dessen „Wohnzimmer“, improvisiert er auch im Dialog mit dem Publikum. Es entsteht dieses ganz besondere Gefühl, das Prickeln, das die Konzerte von vielen anderen abhebt. Rasch wird man mitten ins Geschehen gezogen und erhält das berührende Gefühl, einen alten Bekannten wiedergefunden zu haben.

Mit „Halt mal, Schatz!“ gastiert der begnadete Wortartist Jochen Malmsheimer am Donnerstag, 27. Oktober in der Stadthalle. Erneut ein Kabarettprogramm, in dem die Pointen nur so krachen. Dabei geht es um die wahrheitsgetreue Schilderung all dessen, was in und um Eltern so los ist, wenn sie Eltern werden, also jeder für sich und auch beide zusammen.

Was ja auch etwas mit Kindern zu tun hat. Hier wird sehr viel gelacht werden, und das nicht selten aus Schadenfreude. „Halt mal, Schatz!“ erzählt Wesentliches über Planung, Kiellegung, Stapellauf und Betrieb eines Kindes. Ein Programm für die ganze Familie also, für seiende und werdende Väter und Mütter und solche, die es werden wollen. Oder auch auf keinen Fall werden wollen, und denen dazu noch die wesentlichen Argumente fehlen.

Das berühmte Ensemble des Kikeriki Theaters gastiert mit dem Stück „Watzmänner“ am Dienstag, 29. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Hockenheim. Es steht für Frohsinn, Leichtsinn und Unsinn, aber niemals für das Sinnlose! Aus der Lust heraus, dem Volk auf´s Maul zu schauen und beim Wiederkäuen kein Blatt vor den Mund zu nehmen, werden mit Vorliebe die Tücken des Alltags und all die menschlichen Schwächen mal schwer-, mal leicht verdaulich dargeboten.

Zum eigenwilligen Stil des Kikeriki Theaters gehört aber auch ein liebevoll ironischer Umgang mit der spezifischen Mund- und Lebensart der Hessen. Die Mitarbeiter des Kikeriki Theaters verfassen alle Stücke, bauen die Puppen, fertigen die Ausstattung, komponieren, inszenieren und spielen.

Das Stück handelt von zwei Männern, die gemeinsam den Watzmann besteigen wollen. Ob sie diesen sagenumwobenen Schicksalsberg bezwingen oder als Dream-Team schlafwandlerisch zu eigenen Höhen finden, zeigt das auf den Gipfel getriebenes, alpenländisch vorgegaukeltes Heimspiel.

Das kulturelle Jahr beendet am Donnerstag, 8. Dezember, die Show „Weihnachten mit den Zucchini Sistaz“. Süßer die Glocken nie klingen als beim Zucchini-Konzert, heißt das Credo des Abends. Und deshalb bescheren die drei engelsgleichen Damen in Grün den Gästen zum Jahresende Weihnachtslieder aus aller Herren Länder.

Früher war mehr Lametta? Dann hat man Weihnachten noch nicht mit „Zucchini Sistaz“ gefeiert. Denn zur Beschwörung des weihnachtlichen Stimmungsbarometers wollen alle Sinne angesprochen werden. Dazu gehört bei diesen drei mitreißend charmanten Gastgeberinnen auf der Bühne weit mehr als nur eine Blockflöte: festlich grüne Abendroben, gemeinsames Nüsseknacken und Mandarinenschälen, die original Geräuschkulisse aus dem berühmten Stall, das Weihnachtsplätzchen-ABC sowie winterlich Selbstgestricktes ausnahmsweise in Rot-Weiß für Kontrabass, Gitarre und Trompete. Und damit nicht genug, denn festlich geschmückt wird das Konzert mit den glitzernden Klangfarben von Flügelhorn, Klarinette, Glockenspiel, Akkordeon, Ukulele, Posaune und so manch weiterer Überraschung aus dem „Zucchini“-Adventskalender. Dass die „Zucchini Sistaz“ ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen müssen, beweisen, gemeinsame Tourneen mit Berühmtheiten wie Götz Alsmann, der SWR Big Band, den Geschwistern Pfister oder Gerburg Jahnke.

So bietet die Rennstadt im Herbst und Winter dieses Jahres ein umfangreiches Kulturprogramm mit namhaften Künstlern und vielseitigen Themengebieten. Von Oktober bis Dezember wird die Stadthalle zum Ort der Musik, des Kabaretts und der kulturellen Verzückung. lj