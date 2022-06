Programmstart mit „Waschmichnicht“

Die Stadtbibliothek Hockenheim startet mit vielen Aktionen in den Juni. Bereits am Samstag, 4. Juni, geht es mit dem Bilderbuchkino „Der kleine Waschbär Waschmichnicht“ für Kinder ab drei Jahren los. Passend zur wärmeren Jahreszeit wird dabei das kühle Nass zum Thema. Mit vielen Rückfragen und Entdeckungen in den auf eine Leinwand projizierten Bildern erleben die Kinder eine lustige Geschichte und werden spielerisch im Sprachverständnis gefördert. Eine Anmeldung ist zur Teilnahme nötig. Einlass ist ab 10.15 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 8. Juni, ist bei Popcorn und Getränken Zeit für das kostenlose Überraschungskino für Kinder ab sechs Jahren. Die Kinokarten können bereits eine Woche im Voraus an der Kundentheke abgeholt werden – solange der Vorrat reicht. Da die Veranstaltung sehr beliebt ist, bittet das Team der Bibliothek um eine rechtzeitige Absage, wenn der Termin doch nicht wahrgenommen werden kann, damit andere Interessierte teilnehmen können. Für Kinder unter zehn Jahren wird um Begleitung durch einen Erwachsenen gebeten. Natürlich bleibt der Filmtitel bis zur Veranstaltung ein Geheimnis.

Am Samstag, 11. Juni, schließt dann das Kamishibai „Für Hund und Katz ist auch schon Platz“ an. Es richtet sich an Kinder ab drei Jahren und kann ohne Voranmeldung besucht werden. In Reimen wird die Geschichte des sich stetig erweiternden Themas auf dem Hexenbesen erzählt. Zum Schluss müssen die Besucher als Gruppe ein Abenteuer bestehen.

Im japanischen Erzähltheater können die Kinder auf den großen Bildkarten die Seiten und Bilder der Geschichte erkunden und mit dem Geschichtenerzähler ins Gespräch kommen. Einlass ist ab 10.15 Uhr. Die Veranstaltung beginnt eine Viertelstunde später. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 23. Juni, können sich die Erwachsenen Cineasten auf ein weiteres Event freuen. Im Zehntscheunenkino wird ein aktueller Ki-nofilm in gemütlicher Atmosphäre abgespielt. Bei Popcorn, Snacks und Getränken können die Besucher dann den Alltag für eine kurze Zeit vergessen. Der Eintritt ist frei und die Karten können bis einen Tag vor der Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Der Eintritt ist ab 18.30 Uhr. Die Vorführung beginnt um 19 Uhr. Auch dabei bleibt der Titel des Films bis zur Veranstaltung ein Geheimnis.

Das Juniprogramm schließt am Samstag, 25. Juni, an dem für Kinder ab drei Jahren vorgelesen wird, ab. In der Geschichte „Furzipups und Hicksi das Huhn“ lernt der Drache, der atemberaubende Pupswolken fabrizieren kann, das Huhn Hicksi kennen. Hicksi leidet unter fürchterlichem Schluckauf. Und so versuchen Furzipups und die anderen Drachen Hicksi davon zu kurieren. Die Veranstaltung kann ohne Voranmeldung besucht werden und ist kostenfrei. Einlass ist ab 10.15 Uhr. Die Aufführung beginnt um 10.30 Uhr.

Das Team der Stadtbibliothek freut sich, wie in der Einladung betont wird, auf den Besuch und bittet um Begleitung von Kindern unter zehn Jahren. zg

Info: Weitere Informationen gibt es bei der Stadtbibliothek, Telefon 06205/ 212451 beziehungsweise 06205/ 212452, per E-Mail an stadtbibliothek@hocken-heim.de, auf der Homepage der Stadtbibliothek www.bibliotheken.komm.one/hockenheim/