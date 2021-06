Projekt „Leben am Café Eck“ gestartet - Mitte Juli rollen die Bagger an

Hockenheim. Der Spatenstich am Donnerstagnachmittag war der Startschuss für das Projekt „Leben am Café Eck“ in der Schwetzinger Straße 97. Auf dem Areal des ehemaligen Renault-Autohauses entsteht ein Ensemble mit fünf Bauabschnitten in drei Mehrfamilienhäusern mit 40 barrierefreien Wohneinheiten, Café und Tiefgarage.

AdUnit urban-intext1

Mitte Juli rollen die Bagger an. Projektentwickler Adrian Mast aus Sandhausen strahlte vor Freude, als er die Vertreter der Stadtverwaltung und der Planungsbüros, Bauherren und Investoren sowie Generalunternehmer begrüßte. Der junge Architekt blickte kurz zurück und erzählte, wie er vor etwa zweieinhalb Jahren zum ersten Mal an dem Grundstück vorbeigefahren sei. „Das ist eine Riesenchance für mich, hier etwas Großartiges zu entwickeln.“ Er habe sich damals gleich Gedanken gemacht und erste Entwürfe gezeichnet. Mit dem Aufstellungsbeschluss, den verschiedenen Gutachten und der Baugenehmigung vom März dieses Jahres sei nun ein „sehr großes und wichtiges Element“ ins Laufen gekommen. Man schaffe mit dem Projekt „Leben am Café Eck“ einen schönen Ort zum Verweilen mit hoher Aufenthaltsqualität.

Der Bereich Hockenheims werde sich vom Gewerbegebiet immer mehr in Richtung Wohnbebauung entwickeln, dankte Mast der Stadtverwaltung für die freundliche Kommunikation während der Planungsphase. Alle Beteiligten hätten mit konstruktiven Ideen dazu beigetragen: „Es macht einfach Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.“ Oberbürgermeister Marcus Zeitler gab das Kompliment an die Planer zurück. Alle Beteiligten hätten stets auf Augenhöhe hervorragend zusammengewirkt. „Wir freuen uns, dass wir neuen Wohnraum schaffen und anbieten können“, wünschte er dem Projekt gutes Gelingen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schwetzinger Straße „Leben am Café Eck“ in Hockenheim nimmt Gestalt an Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Leben Baugruppe Vielfalt plant soziales Wohnprojekt in Ladenburg Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Stadtentwicklung Frische Konzepte für ein altes Kaufhaus Mehr erfahren

Die Gliederung der Gebäude folgt dem Ansatz „Vielfalt in der Einheit“, heißt es im Exposé der Firma Projektform Mast. Das Angebot an Eigentumswohnungen reicht vom 2,5-Zimmer-Appartement bis zur großzügigen 4,5-Zimmer-Wohnung. Die Gebäude zeigen eine moderne und transparente Architektur mit großen und aufbrechenden Glasfassaden. Alle Häuser sind zum Innenhof ausgerichtet und erstrecken sich über drei Geschosse plus Penthaus.

AdUnit urban-intext2

„Grüne Oase der Kommunikation“

Das gesamte Ensemble werde in eine Baumallee eingebettet, führte Mast aus. Durch die besondere Anordnung der Häuser entstehe im Gartenraum „eine grüne Oase der Kommunikation“. Alle Wohnungen sind barrierefrei mit dem Aufzug von der Tiefgarage bis ins Penthaus zugänglich. Wohn- und Essbereich sowie Schlafzimmer haben Parkettboden. Alle Wohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse und Kellerraum sowie Bäder mit bodenebenen Duschen und optionaler Badewanne. Das Mauerwerk wird mit Gasbetonstein mit sehr guten wärmedämmenden Eigenschaften oder alternativ mit frost- und witterungsbeständigem Kalkstein ausgeführt.

Die Entscheidung hinsichtlich des Mauerwerks trifft der Bauherr. Die Fenster werden in Kunststoff eingebaut. Die Dreifachverglasung sorgt für einen guten Wärmeschutz. Die Wohnungen sind mit ausreichend Steckdosen und TV-Anschluss in jedem Zimmer ausgestattet.

AdUnit urban-intext3

In der Schwetzinger Straße 97 entstehe ein richtungsweisendes, grünes Projekt für die Rennstadt, meinte Mast. Die neuen Gebäude sollen im Januar 2023 bezugsfertig sein, versprach der Projektentwickler.

AdUnit urban-intext4