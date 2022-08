Pumpwerk Hockenheim stellt Herbstprogramm vor

Noch ist der Sommer mit seinen aktuellen Temperaturen und vor allem den Erinnerungen an das tolle Open Air mit dem Heidelberger Hardchor präsent, aber der Blick des Kulturteams des Pumpwerks geht schon voller Vorfreude in den Herbst. Nach zuvor fast zwei Jahren an Verschiebungen, Absagen und Ausfällen hat man es geschafft, ein Programm auf die Beine zu stellen, das wirklich jeden begeistern wird, heißt es in einer Mitteilung.

Mit viel Power und laut herausgesungener Freude geht es am Samstag, 17. September, mit der Hockenheimer Rocknacht los. Die Bands „Trip to Paradise“ und „Go“ laden ein zu einem wilden und rockigen Abend im Pumpwerk. Man munkelt, es wird eventuell die eine oder andere Gastband an diesem Abend geben. Etwas ruhiger wird dann der Samstag, 24. September, mit Liedermacher Roger Stein. Mit leidenschaftlichen Liedern und Texten zeigt er einen Abend lang, dass alles vor dem Wort „Aber“ egal ist. Ganz schön frech, ganz schön bös, ganz schön schön! Mit kraftvoller Vielseitigkeit, Selbstironie und Charme rauscht der Entertainer multiinstrumental und reimgeladen durch sein drittes Soloprogramm.

Zaubervogelbunt und spritzig

Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober, wird das Pumpwerk Hockenheim nicht zum Fußballstadion, keine Angst. Die Damen des 1. FC Heidelbergs sind zu Gast. Der Chor – nunmehr mit doppelt weiblich besetztem Dirigat und drastisch gesenktem Altersdurchschnitt – präsentiert stolz sein neues Programm „Phoenixen“. Zaubervogelbunt wie Phoenix und spritzig wie schwanzwedelnde Nixen segeln die Damen – wenn es sein muss, auch ohne Wind – die Notenlinien auf und ab. Besaufen sich blubberblasend in Neptuns Reich, durchleben herzbrechende stille Nächte und heilen spontan mit vielen Küssen. Das Publikum könnte in sirenengleichem Gesang ertrinken, ohne nass zu werden.

Sohn und Schwiegertochter

Darauf folgend macht der deutsch-französische Liedermacher Marcel Adam wieder Station in Hockenheim. Begleitet wird er am Samstag, 22. Oktober, dieses Mal von seinem Sohn Yann Loup Adam und dessen Frau Anisha. Yann Loup und Anisha, haben ja Marcel, der selbst keine CD mehr produzieren wollte, überzeugt, noch einmal mit ihnen ins Tonstudio zu gehen, um eine gemeinsame Adams-Familien-CD aufzunehmen, mit dem Titel „Pour le plaisir“. Natürlich hat er auch seine alten, von seinem treuen Publikum immer wieder gewünschten „Klassiker“ im Gepäck.

Dass man das neue Programm von Mathias Tretter gesehen haben muss, ist ja keine Frage. Darum gleich mal eine andere: Erinnern Sie sich an den herrlichen Satz „Der ist bei der Sitte“? Am Samstag, 29. Oktober, wird er, wie er selbst sagt, mit „Sittenstrolch“ zu Gast sein, sein siebtes Solo. „Das erste mit Humor.“

Die Rockbands der Musikschule Hockenheim zeigen auch im Jahre ihres Jubiläums am Samstag, 5. November, wieder, was sie so drauf haben. Die Band „Echtzeit“ in ihrer aktuellen Formation mit vielen Gastmusikern aus den vergangenen Jahren bei „Bands on Fire“ – Das Hockenheimer Newcomer Festival.

In einer Stadt passiert so einiges und wird viel erzählt. So manche Ge-schichte erfährt man auf der Straße oder den Höfen der Häuser. Matthias Egersdörfer greift dies in seinen „Geschichten aus dem Hinterhaus“ am Donnerstag, 17. November, auf seine bekannte lustige Art auf.

Lydie Auvray, die „Grande Dame des Akkordeons“, weiß auch nach 35-jähriger Bühnenkarriere noch immer zu überraschen, sich selbst und ihr Publikum: Zum allerersten Mal geht sie jetzt unter dem Titel „Pur plaisir“ mit einem abendfüllenden Soloprogramm auf Tournee – in augenzwinkernder Anlehnung an ihre 2004 veröffentlichte, hochgelobte Solo-CD „Pure“. Am Samstag, 3. Dezember, wird sie diese ins Kulturhaus nach Hockenheim führen.

Mit der „Internationalen Gitarrennacht“ hat Klaus Boesser-Ferarri eine Institution geschaffen, die weit über unsere Region und hiesige Musikkreisen bekannt ist. Für dieses Jahr am Samstag, 10. Dezember, kann man sich wieder auf sehr besondere Gäste freuen. Mit den begabten Musikern Johannes Tonio Kreusch und Alf Wilhelm Lundberg ist ein passender und musikalisch hochwertiger Abschluss des Kulturjahres garantiert.

Karten und Abonnements

Karten und Informationen für die Veranstaltungen gibt es unter der Internetadresse http://www.pumpwerk-hockenheim.de sowie unter der Tickethotline 06205/92 26 25 im Hockenheimer Pumpwerk.

Karten gibt es bei der Vorverkaufsstelle der Stadthalle (Telefon: 06205/21190) sowie im Kartenshop unserer Zeitung. Für ausgewählte Veranstaltungen können Karten auch über www.reservix.de direkt gekauft werden.