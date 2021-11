Pumpwerk in Hockenheim verschiebt Termine

Mitte der Woche, am Mittwoch, 24. November, trat die Alarmstufe 2 der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Kraft. Ihre Vorgaben in Kombination mit hohen Corona-Fallzahlen und einer niedrigen Impfquote führen dazu, dass einige im Kulturhaus Pumpwerk geplante Termine verlegt werden müssen. Davon sind vor allem solche Veranstaltungen betroffen, die internationale Künstler in den Mittelpunkt rücken.

Davon betroffen ist Lydie Auvray mit Ihrem Programm „Pur Plaisir“. Die Veranstaltung wird auf Samstag, 3. Dezember 2022, verlegt (ursprünglich geplant am 4. Dezember).

Die Internationale Gitarrennacht wird voraussichtlich am Samstag, 19. März 2022, mit neuen Gästen über die Bühne gehen. Sie war ursprünglich am 11. Dezember angedacht.

Die „Geschichten aus dem Hinterhaus“ von Matthias Egersdörfer wird jetzt am Donnerstag, 17. November 2022, im Pumpwerk präsentiert. Sie sollte eigentlich am 5. Dezember durchgeführt werden.

Gültigkeit von Tickets

Gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Sie können aber auch bei den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Reservierungen verlieren hingegen ihre Gültigkeit und können nicht auf die neuen Termine übertragen werden. pw