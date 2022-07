Pure Tennisunterhaltung zum Rundenabschluss

Es ist jetzt schon drei Jahre her, dass beim TC Hockenheim (TCH) keine Mitglieder mehr für ihre langjährigen Mitgliedschaften geehrt werden konnten. Und so ergab es sich, dass der Vorstand beschloss, dies an einem Spieltag, an dem Verbandsspiele auf der Tennisanlage ausgetragen wurden, nachzuholen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und da bot sich der letzte Spieltag der ersten Herrenmannschaft an, da erwartungsgemäß um Meisterschaft und Aufstieg gegen den TC Plankstadt gespielt wurde. Obwohl der TCH zwei Punkte Vorsprung hatte, musste ein Sieg her, denn bei einer Niederlage wäre zwar Gleichstand nach Punkten, aber nach Matches hätte der TCP die Nase vorn.

Die Geehrten 50 Jahre: Horst Auer, Isolde Auer, Manuela Burgmeier-Lohse, Hannelore Hoffmann, Roger Kreimes,Ewald Schmeckenbecher, Norbert Thus, Gisela Thus, Wolfgang Vogt, Klaus Winge, Helmut Zips, Silvia Gelb, Helmut Grimme, Hilgund Grimme, Karl-Heinz Hartleif, Gerda Kimpel, Brigitte Rosenberger, Wilhelm Rosenberger, Karin Schlampp, Hubert Sykulla, Sieglinde Sykulla 40 Jahre: Georg Aigen, Ursula Heidrich, Walter Kurz, Elisabeth Degenhard, Valiye Engelke, Dr. Helmut Heescher, Peter Knauber, Marita Hebrock, Ursula Keller, Walter Keller, Wolfgang Nerz, Ina Nerz 25 Jahre: Ralf Dagenbach, Maximilian Horn, Niklas Horn, Anke Nerz, Werner Seewald, Alexander Stapf, Claus Steinle, Margarete Steinle, Dominic Armbruster, Rudolf Ripka, Stefanie Schropp, Alexander Schulze, Frank Wilhelm, Joachim Adlon, Kristin Bellm, Axel Horn, Michael Stampfer, Horst Volgmann, Daniela Walter, Alicia Winkler

Außerdem waren noch mit der zweiten Herrenmannschaft und den Damen 30 zwei weitere Teams an diesem Tag gefordert. Da zahlreiche Jubilarinnen und Jubilare sowie weitere Mitglieder den Weg auf die Tennisanlage gefunden hatten, entwickelte sich bei den hochklassigen Matches eine anregende Turnieratmosphäre, die durch die kulinarischen Angebote der freiwilligen Helfer des TCH noch gefördert wurde. Auf den Plätzen wurde um jeden Ball leidenschaftlich gekämpft, unterstützt von den Mitgliedern und Fans beider Clubs, die den Weg nach Hockenheim gefunden hatten.

Mehr zum Thema Tennis Klarer Sieg der Damen bei hitzigen Paarungen Mehr erfahren Tennis Damen 50 klare Matchwinner Mehr erfahren Tennis Meisterschaft noch möglich Mehr erfahren

Während die Damen 30 nach den Einzeln 4:2 führten und die zweite Herrenmannschaft uneinholbar mit 5:1 in Front lag, hatte die erste Herrenmannschaft des TCH ebenso wie der Gegner aus Plankstadt drei Punkte, sodass die Doppel die Entscheidung bringen mussten.

Aber auch die Jubilarinnen und Jubilare sollten an diesem Tag für ihre Verbundenheit mit dem Verein gewürdigt werden, für 50, 40 und 25 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft. Leider konnte nur ein Teil der eingeladenen und zu ehrenden Mitglieder dem Ruf zum Tennisplatz Folge leisten.

Natürlich bot das warme und sonnige Wetter eine ideale Möglichkeit, um anregende Gespräche zu führen und alte Erinnerungen auszutauschen.

Weiter wurden neue Mitglieder begrüßt und mit den Plätzen und dem Vereinsleben vertraut gemacht. Aber zeitgleich zu den Ehrungen und Einführungen ging der Spielbetrieb auf den Plätzen weiter.

Während die zweite Herrenmannschaft den Sieg gegen den TC Wiesenbach bereits nach den Einzeln in der Tasche hatte, konnten die Damen 30 alle Doppel für sich entscheiden, sodass am Ende ein ungefährdeter Sieg gegen die Spielgemeinschaft TSG TC Harmonie Mannheim/TC BW Schwetzingen zu Buche stand.

Entscheidendes Doppel

Aber auch für die erste Herrenmannschaft mussten die Doppel, die zeitgleich ausgetragen wurden, entscheiden. Hier gingen zwei Doppel relativ zügig zu Ende mit jeweils einem Sieg für beide Mannschaften.

Unterdessen entwickelte sich das dritte Doppel zu einem leidenschaftlichen Kampf mit einigen starken Schlägen, bis die Entscheidung schließlich im Match-Tiebreak fallen musste, den die Plankstadter glücklich für sich entscheiden konnten. hee