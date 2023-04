PV-Anlagen weiter ausbauen

Hockenheim. Der neue technische Werkleiter der Stadtwerke, Volker Kreuzer, arbeitet sich nun seit knapp vier Monaten mit viel Engagement in die örtlichen Gegebenheiten ein. Dazu gehört es nicht nur, sich den technischen Details zu widmen, sondern auch, sich mit den Mitarbeitenden zu einem Team zu formen. Nachdem sich die Zusammenarbeit von Beginn an sehr positiv entwickelt hat, insbesondere auch mit der kaufmännischen Werkleiterin Martina Wilk, kann sich Volker Kreuzer nun in stärkerem Maße mit der Weiterentwicklung des Stadtwerks aus seiner Sicht als technischer Leiter befassen.

Auf der Prioritätenliste ganz oben steht die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie die Integration der erneuerbaren Energien, insbesondere angesichts der immer weiter steigenden Anforderungen an die Stromnetze. Das Thema PV-Anlagen nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein, denn ein maßgeblicher Teil der Arbeitszeit des technischen Leiters wird in die geplante PV-Anlage auf der Abfalldeponie fließen, die gemeinsam mit der AVR und in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung realisiert werden soll. Im Moment werden dazu Stellungnahmen und Genehmigungen diverser übergeordneter Behörden eingeholt.

Umweltschutz im Fokus

Der Umweltschutz hat bei solchen Großprojekten einen besonderen Stellenwert. Kreuzer beabsichtigt, den Ausbau der PV-Anlagen noch weiter voranzutreiben. Ein Förderprogramm für heimische „Balkon-Kraftwerke“ ist aktuell in der Vorbereitung. Damit möchten die Stadtwerke ihren Kunden, neben den bereits bestehenden Förderungen, einen weiteren Anreiz zur Umstellung bieten. Auch der Ausbau der Infrastruktur für die E-Ladesäulen steht zeitnah auf Kreuzers Agenda. Weitere Säulen, wie beispielsweise in Hockenheim-Süd, sind bereits in Planung.

Insgesamt zeigt sich der neue technische Werkleiter nach bereits 100 Tagen im Amt optimistisch, was seine Arbeit bei den Stadtwerken anbelangt. Denn: An Ideen mangelt es Volker Kreuzer nicht. Diese möchte er – gemeinsam mit Martina Wilk, die für die Finanzen verantwortlich ist – nach und nach umsetzen. Er begrüßt es zudem, dass es verschiedene bürgerschaftliche und ehrenamtliche Interessensgruppen und Vereine gibt und ist jederzeit offen und ansprechbar für Kooperationen oder einen allgemeinen Austausch zu der Thematik. zg