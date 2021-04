Quiz um Birnen und Äpfel lockt in die Hockenheimer Natur

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Anstoß zu Größerem geben und so ist es einem Vierzeiler in der Presse und zwei fleißigen Lesern zu verdanken, dass Hockenheim mit am Start ist, wenn am Freitag, 30. April, erstmals der europaweite Tag der Streuobstwiese begangen wird. Bereits seit etwa vier Jahren sind Isabell Lange und Michael König ebenso wie Angela Moissl in der Lokalen Agenda-Gruppe „Tag der Natur“ aktiv und selbst gerne auf der Hockenheimer Streuobstwiese und in der Natur unterwegs. Da fiel es den dreien nicht schwer, ein Angebot inmitten dieser zu entwickeln.

Nachdem zunächst ein Zeitungsbericht angedacht war, ging die Gedankenreise schnell weiter in Richtung eines Quizes und auch andere Mitglieder der Lokalen Agenda sollten die Möglichkeit bekommen, sich zu beteiligen. „So funktioniert die Agenda: Die Ideen kommen aus den Hockenheimern heraus und da bin ich natürlich dabei“, erfreute sich Elke Schollenberger als Agendabeauftragte der Stadt Hockenheim einmal mehr über das kreative Potenzial „ihrer“ Gruppen und war erstaunt ob der großen Resonanz auf ihre Anfrage bei den mit der Streuobstwiese verbundenen Agendagruppen: Deutlich mehr Fragen und Anregungen anstatt der von ihr erhofften zehn steuerten die verschiedenen Gruppenmitglieder aus den Reihen der Lokalen Agenda bei, sodass sogar eine Auswahl getroffen werden musste.

So finden sich 15 Fragen am Freitag, 30. April, auf der Streuobstwiese wieder, um hier von Groß und Klein den ganzen Tag über beantwortet zu werden. Die richtigen Antworten ergeben einen Lösungssatz mit Gewinnchance, denn mit etwas Glück können Teilnehmende nicht nur jede Menge neue Eindrücke sammeln, sondern auch noch einen von drei Preisen ergattern. Viele Fragen können per Blick auf die Streuobstwiese oder dank Multiple-Choice-System per Ausschlussverfahren beantwortet werden, es lohnt sich aber dennoch, ein Handy samt Internetzugang dabei zu haben, wie Angela Moissl verrät: „Ein QR-Code führt auf die jeweils passende Infoseite mit Hintergrundinformationen – das ist sicher auch für Kinder sehr spannend“.

Wissen und Infotainment

Um Wissen alleine soll es beim Hockenheimer Beitrag zum Tag der Streuobstwiese jedoch nicht gehen, sondern auch humorvolle Fragen und Antwortmöglichkeiten sind dabei. Michael König hofft, mit diesem „Infotainment“ etwas gegen die Langeweile anbieten zu können und „für Zerstreuung auf der Streuobstwiese“ zu sorgen. Und auch der Gesundheit kommt das Angebot zugute, wie Angela Moissl und Isabell Lange mit Blick auf den Bewegungsaspekt und die Vitaminfülle des im Herbst heranreifenden Obstes ergänzen.

„Sehen, fühlen, hören“ heißt das Motto auch, wenn die Agendagruppe „Tag der Natur“ sonst gemeinsam mit Schulklassen den Wald aufsucht und erkundet oder den Baggersee mithilfe von Wasserproben und anderen Untersuchungen erforscht – ein Angebot, das wie so viele andere aktuell pausiert. Auf der Streuobstwiese heißt es dagegen auch in Zeiten wie diesen „jetzt sehen, im Herbst schmecken“, denn noch sind die zarten Blüten an manch einem Apfel- oder Kirschbaum zu bewundern.

Vom fruchtigen Angebot darf dann im Spätjahr Gebrauch gemacht werden – das Bundesnaturschutzgesetz enthält dafür sogar eine entsprechende Regelung, wie Michael König weiß: Mitgenommen und konsumiert werden darf, was an frei zugänglichen, nicht privaten Flächen wächst, und zwar in etwa so viel, wie in die Hand passt, weshalb hier auch von der Handstraußregelung die Rede ist.

Beim Ernten heißt es dennoch, Rücksicht auf Pflanzen- und Tierwelt walten zu lassen und nur das zu ernten, was nicht unter besonderem Schutz steht. „Es ist immer schön, wenn Leute die Streuobstwiese kennen und schätzen lernen“, hofft Agendabeauftragte Elke Schollenberger, die die Vorbereitungen zum Tag der Streuobstwiese begleitet und mit umgesetzt hat, dass sich als positiver Nebeneffekt die Bereitschaft zeigt, Schätzenswertes auch zu schützen.

„Die Leute sollen etwas lernen und einen schönen Tag im Grünen haben“, sind sich Angela Moissl, Isabell Lange und Michael König einig, dass die Streuobstwiese als „Nächsterholungsgebiet“, wie es Michael König bezeichnet, großes Potenzial bietet. Das gilt auch in anderer Hinsicht: „Streuobstwiesen ermöglichen nicht nur für Tiere und Pflanzen generell biologische Vielfalt, sondern auch für die Apfelsorten“, weiß Michael König, dass nur an Orten, wo „viele unterschiedliche Sorten beisammenstehen“, auch neue Exemplare entstehen können.

Hoffen auf Treffen im Freien

Die Zeiten der Kontaktbeschränkungen und damit wegfallenden Veranstaltungen und Treffen zum Austausch überbrückt die Agendagruppe derweil wie so viele digital – in der Hoffnung, schon bald wieder abseits von Bildschirm und Tastatur in der Gruppe aktiv werden zu können. Vortragsthemen und Erkundungstouren warten in Hülle und Fülle.

Anders als gewohnt stattfinden muss zuvor aber wohl auch noch die Veranstaltung, deren Namen die Gruppe trägt: „Der Tag der Natur lebt vom Draußensein“, hofft Isabell Lange für das schon bald bevorstehende Aktionswochenende mit den übrigen Gruppenmitgliedern ein Angebot entwickeln zu können, das auch vor Ort stattfinden kann. „Ich hätte niemals mit so vielen Rückmeldungen gerechnet“, ist sie noch immer erstaunt, welche Resonanz die Rallye quer durch die Stadt im vergangenen Jahr erzeugt hatte. Dass es dieses Mal der Wald als „Revier“ sein soll, macht die Planungen nicht unbedingt einfacher, hat dieser Lebensraum doch sowieso bereits mit vielen Schädigungen zu kämpfen und soll daher nur von den Hauptwegen aus erkundet werden.

Am Quiz anlässlich des Tages der Streuobstwiese kann am 30. April von 8 bis 19 Uhr ohne Anmeldung teilgenommen werden. Es gelten die üblichen Verhaltensregeln, das weitläufige Areal der Streuobstwiese an der Lußheimer Straße bietet genügend Platz zur Einhaltung der Abstandsregeln.

Der sich Lösungssatz kann auf einem mitgebrachten Zettel notiert und an die Lokale Agenda adressiert sowie mit den eigenen Kontaktdaten (Name, Adresse und Telefonnummer) versehen in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen oder per Mail an e.schollenberger@hockenheim.de eingesendet werden. Einsendeschluss ist der 7. Mai.