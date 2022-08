Radfahrer in Hockenheim abgedrängt und zu Fall gebracht – Zeugen gesucht

Hockenheim. Am Montagabend gegen 19 Uhr fuhr ein 60-jähriger Radfahrer durch die Rathausstraße. Ungefähr auf Höhe der Ottostraße kam dem Mann ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW entgegen. Der PKW fuhr so, dass der Radfahrer diesem ausweichen musste. Hierbei kollidierte der 60-Jährige mit einer Metallstange neben der Fahrbahn und stürzte vom Rad. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06205/2860-0 entgegengenommen.

