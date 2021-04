Radler bringt Rollerfahrer heftig zu Fall

Zwei Verletzte und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagmorgen. Ein 86-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit seinem Leichtkraftroller auf der Ottostraße in Richtung Heidelberger Straße unterwegs, vor ihm fuhr am rechten Fahrbahnrand ein 31-Jähriger mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung. Der 86-Jährige wollte gerade den Radler überholen, als dieser – ohne Handzeichen zu geben, so die Polizei – die Fahrbahnseite nach links wechselte, um auf den dortigen Gehweg aufzufahren.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer, der Senior stürzte mit seinem Kraftroller zu Boden und prallte mit dem Kopf gegen eine Hausfassade. Auch der Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der Roller rutschte nach der Kollision gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten BMW und schob diesen gegen einen davor abgestellten Toyota. Dabei wurde der Roller so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro. pol