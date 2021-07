Radstellplätze am Hockenheimer Bahnhof

Hockenheim. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. Mai dem Um- und Neubau der Fahrradabstellanlagen am Bahnhof – vorbehaltlich einer Förderung – zugestimmt. Für das „Sofortprogramm Bahnhöfe“ von Bund und Bahn zählt der Bahnhof Hockenheim zu den „Top-Ten-Standorten“, die er für die Fahrgäste attraktiver machen will. Aus diesem Grund fließt eine Förderung von 212 200 Euro in den Um- und Neubau der Fahrradabstellanlagen (wir berichteten).

In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend stellte der Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, Christian Engel, weitere Schritte vor und beantwortete Fragen der Stadträte, die der Maßnahme zustimmten. Das Projekt wird mit Gesamtkosten von 340 000 Euro angesetzt. Geplant waren Einnahmen im Haushaltsjahr 2021 von 180 000 Euro durch Fördermittel und ein Eigenanteil für die Stadt von 160 000 Euro.

Dieser verringere sich aufgrund der Fördermittel des Bundes (212 200 Euro) und der geringeren Gesamtkosten (326 200 Euro) auf 114 000 Euro – das sind 45 000 Euro weniger. „Es besteht die Möglichkeit, dass wir noch eine Landesförderung bekommen, diese ist derzeit in der Prüfung“, teilte Engel erfreut mit, dass sich damit der Eigenanteil der Stadt sogar auf bis zu 33 000 Euro verringern könnte.

Der Auftrag für Tiefbauarbeiten wird an die Firma Kühnle Gartengestaltung und Pflasterbau aus Reilingen mit einer Gesamtauftragssumme von 140 415 Euro vergeben. Den Auftrag für die Fahrradüberdachung erhält die Firma Kienzler Stadtmobiliar aus Hausach, mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von 121 901 Euro.

Realisierung am Stück

Die Planung sehe eine Demontage des aktuellen Bestandes vor, ebenso die Herstellung einer neuen Oberfläche, eine Doppelstockanlage und Reihenbügelanlage sowie eine neue Überdachung mit Beleuchtung. Ab September soll die Umsetzung erfolgen. „Die Maßnahmen werden wir so aufeinander abstimmen, dass alles am Stück realisiert werden kann“, so Engel.

Wo die Fahrräder während der Bauzeit abgestellt werden, wollte Bärbel Hesping (CDU) wissen. Engel erklärte, dass die angrenzenden Flächen genutzt werden könnten. Oberbürgermeister Marcus Zeitler sagte, dass man sich der Sache annehme und eine „praktikable und einfache Lösung findet“.

Oliver Grein (Grüne) begrüßte die Maßnahme und hoffe, dass das auch die Attraktivität des Bahnfahrens verbessere. 315 Stellplätze wird es für Fahrräder geben, was mehr sind als zuvor. Dies sei auch Voraussetzung für eine Förderung gewesen, erklärte Engel auf Greins Nachfrage.