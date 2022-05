Räder von geparktem Auto in Hockenheim gestohlen - Zeugen gesucht

Hockenheim. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Hockenheim die Kompletträder eines geparkten Mercedes entwendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, stand das Auto von Dienstag um 18 Uhr bis Donnerstag um 21.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße. Als der 37-jährige Besitzer am Donnerstag zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass Reifen und Felgen fehlten.

Laut Polizeiangaben liegt der Wert der gestohlenen Teile im vierstelligen Bereich. Ob der oder die Täter weitere Schäden an dem Auto verursacht haben, prüft die Polizei derzeit noch. Wer Hinweise geben kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, möchte sich telefonisch unter 06205/28600 bei den Ermittlern des Polizeireviers Hockenheim melden.