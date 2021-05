Räder von zwei Autos gestohlen

Ein Mercedes und ein Nissan, ohne Räder, auf Steinen aufgebockt und mit einem Gesamtschaden von etwa 7200 Euro: So haben ein 31-Jähriger und ein 47-Jähriger ihre Autos am Montagmorgen gegen 8 Uhr vorgefunden. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag die Kompletträder des Mercedes, der auf einem Parkplatz an der Ecke Beethovenstraße/Am Aquadrom geparkt war, geklaut.

AdUnit urban-intext1

Der Nissan hingegen stand im Bereich Dritte Industriestraße auf einem dortigen Parkplatz. Hinweise auf die Täter liegen derzeit keine vor. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenaussagen unter der Telefonnummer 06205/2 86 00 an. pol