Rätsel und ein Avatar

Neben dem Bilderbuchkino, den Vorlesestunden und den Kamishibai-Lesungen für die Kleinsten sind im Mai noch weitere Veranstaltungen in der Stadtbibliothek geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch, 11. Mai, findet das Überraschungskino von 16 bis 17.30 Uhr für Kinder statt. Die Karten sind kostenfrei und können ab einer Woche zuvor bis einen Tag vor Veranstaltung an der Theke der Stadtbibliothek abgeholt werden. Vor Ort können Popcorn und Getränke gekauft werden. Kinder brauchen eine erwachsene Begleitperson.

Am Samstag, 14. Mai, findet der Gratis-Comic-Tag während der Öffnungszeiten statt. Kinder können sich bis zu fünf Leseproben sichern. Um eine altersgemäße Ausgabe gewährleisten zu können, wird der Stand von einer Mitarbeiterin betreut und die Hefte für jedes Kind einzeln gepackt.

Abenteuer von zuhause

Nachmittags am selben Tag können sich Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahre für den digitalen Escape Room, der in Kooperation mit dem Pumpwerk stattfindet, anmelden. Hier kann am Computer von zu Hause aus ein Abenteuer mit Rätseln über einen lebenden Avatar in der Bibliothek gelöst werden. Und ein Blick hinter die Kulissen ist ebenfalls garantiert: Es gibt eine Führung um 14 Uhr und um 15 Uhr. Anmeldungen sind noch möglich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Infos unter Telefon 06205/21 24 51 oder 06205/21 24 52, E-Mail stadtbibliothek@hockenheim.de. zg