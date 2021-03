Hockenheim. Im Rathaus Hockenheim ist am Dienstag, 9. März, ein Mitarbeiter Corona-positiv getestet worden, weitere Infektionen konnten ausgeschlossen werden. Die betroffene Person sowie ihre unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen begaben sich umgehend in Isolation. Daraufhin hat die Stadtverwaltung Hockenheim zeitnah – am Mittwochmorgen – freiwillige Schnelltests angeboten und durch medizinisches Personal durchführen lassen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen das Angebot dankend an. Mit großer Erleichterung konnte durch die Schnelltests eine weitere Infektion im Rathaus ausgeschlossen werden.

