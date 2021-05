Ratsthemen werden online besprochen

Hockenheim. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bietet am Montag, 17. Mai, von 19 bis 21 Uhr eine Bürgersprechstunde in digitaler Form an. Dabei berichtet sie über aktuelle kommunalpolitische Themen, die unter anderem auch in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 19. Mai, auf der Tagesordnung stehen. Beschlüsse über das Gesamtstädtische Entwicklungskonzept (GEK) und den Um- und Neubau von Fahrradabstellanlagen am Bahnhof Hockenheim werden vorberaten.

In den vergangenen 60 Jahren seien in Hockenheim jährlich etwa 100 000 Quadratmeter landwirtschaftliche Nutzflächen in Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen umgewandelt worden, teilen die Grünen mit. Sie treten dafür, ein „die Innenentwicklung als städtebauliche Zielvorgabe im Sinne einer Nachhaltigkeitsstrategie“ beizubehalten. Fraktionssprecher Adolf Härdle nimmt dazu mit seinen Fraktionskollegen Stellung.

Die Anmeldung erfolgt über die E-Mail-Adresse adolf.haerdle@gruene-hockenheim.de, darauf erhalten die Teilnehmer den Link zugesendet. ah