Rauf auf den Sattel und ab geht’s: ASG Tria eröffnet die Radsaison

Es ist soweit: Die Ausdauersportgemeinschaft (ASG) Tria eröffnet am Dienstag, 8. Juni, um 18 Uhr die Radsaison – jedoch unter den derzeit geltenden Corona-Regeln des Rhein-Neckar-Kreises, solange die Inzidenz unter 50 bleibt. Demnach dürfen maximal zehn Personen aus drei Haushalten teilnehmen, zuzüglich weitere Radfahrer, die zweimal geimpft sind. Der zweite Impftermin muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Wer nach einer Corona-Infektion wieder vollständig genesen ist (Nachweis erforderlich), beziehungsweise einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen kann, kann ebenfalls teilnehmen. Jeder Mitfahrer muss bei einer eventuellen Kontrolle eine Legitimation vorzeigen können, teilt die ASG Tria mit. Zur Vereinfachung erstellt der sportliche Leiter Pedro Leischwitz eine Liste mit den Namen und Unterschriften der Teilnehmenden sowie eine Kopie des Impfbuches (Deckseite und Seite mit dem Impfnachweis). Deshalb ist eine Anmeldung bei Pedro Leischwitz, Telefon 06205/1 82 25 oder E-Mail P.Leischwitz@web.de, vor der ersten Ausfahrt zwingend erforderlich. Einsteiger, Wiedereinsteiger und Anfänger sind genauso willkommen wie Gäste. Jedoch sollte 90 Minuten bis zwei Stunden einen Kilometerschnitt von 25 in der Stunde fahren können. Das Tragen des Helmes und ein verkehrssicheres Rennrad sind Voraussetzung. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Mitgliedschaft in der ASG ist nicht erforderlich. Abfahrt ist um 18 Uhr am Penny-Markt Ortsausgang Richtung Reilingen. / cry

