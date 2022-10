Rechnerisch ist Hockenheim gut mit Kindergartenplätzen versorgt

Hockenheim. In Hockenheim gibt es aktuell 976 Kindergarten- und Krippenplätze einschließlich 45 Plätzen für die Kleinkindbetreuung, die Tagespflegepersonen („Tagesmütter“) anbieten. Letztere erhalten eine zusätzliche finanzielle Unterstützung durch die Stadt Hockenheim, die nicht alle Kommunen leisten.

Die Anmeldung für einen Platz erfolgt über das Onlineportal „Zentrale Vormerkung“, die Platzvergabe wird aktuell noch von den Einrichtungen selbst übernommen, ab März nächsten Jahres wird auch sie zentral durch die Stadt organisiert. Eltern können drei Wunscheinrichtungen angeben. Die Platzvergabe wird an vier Terminen im Jahr vorgenommen, ihr liegen Aufnahmekriterien zugrunde, die für alle Einrichtungen gelten. Ein halbes Jahr vor dem Wunschaufnahmetermin erfolgt nach Angaben der Stadtverwaltung eine Mitteilung, ob eine Aufnahme möglich ist.

Wollen Geschwisterkinder die selbe Einrichtung besuchen, werden Plätze drei Monate lang freigehalten. Kurzfristigem Bedarf, etwa bei einem Umzug, kann nicht immer nachgekommen werden.

Abgleich mit Kreis-Zahlen

„Alle Kinder werden gleichbehandelt und müssen gleichbehandelt werden. So, wie es der Gesetzgeber vorsieht und in einer Demokratie auch selbstverständlich ist“, beteuert die Stadtverwaltung. Sie erstellt jährlich eine Bedarfsplanung, in der für die Folgejahre eine grobe Schätzung berechnet werden kann, wie viele Kinderbetreuungsplätze benötigt werden. Danach erfolgt ein Abgleich mit den Zahlen des Rhein-Neckar-Kreises. Aufgrund des aktuell hohen Zuzuges nach Hockenheim komme es zu ständigen Änderungen in Hinblick auf diese Zahlen.

In der Bestandserhebung durch den Rhein-Neckar-Kreis zum 1. März 2022 werden für Hockenheim 796 genehmigte Plätze (mutmaßlich zuzüglich der 80 Plätze in der neuen Einrichtung in der Albert-Einstein-Straße) und 702 betreute Kinder in der Altersgruppe drei Jahre bis Schuleintritt (Ü 3) aufgeführt. Das entspricht unter Berücksichtigung von Plätzen in altersgemischten Gruppen, die eine andere Gruppenstärke haben, einer bereinigten Versorgungsquote von 99,6 Prozent in der Ü 3-Betreuung (Kreis gesamt: 108,4 Prozent). cd