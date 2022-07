In Fortführung der Reihe „Reden wir übers Klima“ findet an diesem Samstag, 23. Juli, 14 Uhr, unter Leitung von Adolf Härdle eine Exkursion statt, die sich dem Thema „Der Hockenheimring und der Wald“ widmet. Treffpunkt ist am Campingplatz C 2 auf Höhe des Hotels Motodrom. Für die 45 Hektar Wald, die im Zuge des Motodromumbaues abholzt wurden, waren damals 69 Hektar Ausgleichsflächen, zum großen Teil Aufforstungsflächen auf der Gemarkung, zu schaffen.

Bei der Exkursion soll nach 20 Jahren eine abschließende Bewertung des Waldbestandes und der Sukzessivflora vorgenommen werden. Ziel ist es auch, gemeinsam mit dem Forst und der Geschäftsführung der Hockenheim-Ring GmbH abschließend eventuell noch notwendige Aufforstungen und Pflegemaßnahmen zu verabreden.

Die Stadträtinnen Elke Dörflinger und Larissa Rotter freuen sich gemeinsam mit ihren Stadtratskollegen Oliver Grein, Adolf Härdle und Christian Keller sowie Mitgliedern des Ortsverbandes der Hockenheimer Grünen auf den direkten und persönlichen Austausch mit interessierten Bürgern. ah